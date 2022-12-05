王建煊／王老先生講故事之198：教育解鎖貧窮

從前家裡窮困，幾乎是在溫飽的邊緣掙扎。母親在路邊空地上養雞，約二、三十隻，養的是當時很流行的來亨雞、紐航西及綠島紅等品種。

養雞後，我家生活有相當程度的改變。公雞閹了長大後拿去賣，母雞留著下蛋，每天有十多個蛋可賣。有的雞蛋破損了就留下來自己吃，不時還可以殺隻要淘汰的雞燉補，家人營養獲得改善。雞糞還可以拿去種菜，蔬菜自給自足。

教育使窮人翻身

大陸農村流行一句話說：「雞屁股是農民的銀行。」真是太有道理了，因為這就是我們家早年的寫照。

家母用養雞賺的一點錢，參加民間標會，算準了日子，標得會錢的時間總是在我們繳學費的時候，我們就是這樣解決了學費問題。

我大學畢業後，參加「稅務關務人員特考」，分發到基隆海關工作，薪水交給媽媽，家用立刻鬆綁，弟妹繳學費也容易多了。後來妹妹弟弟都大學畢業，我家從貧窮之地，一下子變成了小康之家。教育使窮人翻身，教育是窮人家的銀行。

台灣地狹人稠，天然資源有限，但是卻創造了經濟發展奇蹟，國民所得由不到一百美元，升到了三萬美元，人民的生活水準大大提高了。其中最主要的原因是教育，台灣的教育雖有許多讓人詬病之處，但瑕不掩瑜，基本上是成功的，所以教育是台灣人民的銀行。

書中自有黃金屋

中國大陸曾在內陸貧困地區辦希望工程，廣建希望小學，讓鄉村孩子有書可以唸。又搞重點大學，提升大學教育水準，這些都是極為正確的政策。因為任何一個社會要發達起來，一定要在教育上扎根，教育是會下蛋的金母雞。

古語說：「書中自有黃金屋。」個人出人頭地靠讀書，國家富強靠教育，教育是解開貧窮鎖鍊的鑰匙，人類進步的磐石基礎。任何一個社會要發達起來，一定要在教育上扎根，教育是會下蛋的金母雞。

（本文與台灣醒報同步刊登）