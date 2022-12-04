嚴震生／笨蛋！問題在婦女生育權！

嚴震生 美國期中選舉大致底定，共和黨不僅沒拿下參議院，眾議院領先也僅個位數，州議會方面失去明尼蘇達州參議院多數，及對密西根州兩個議會掌控，令許多專家預測失準。選後分析中，除川普扮演的負面角色外，另一重要原因是共和黨低估婦女生育權在獨立選民中的影響。

支持墮胎及反墮胎，是該議題早期簡單二分法，但雙方為爭取更多人認同，漸將口號修正，前者變成「支持選擇」，後者則改為「支持生命」。原本聯邦制下，美國各州民情與風俗不同，對墮胎議題有不同規範。

一九七三年最高法院羅訴韋德案通過前，有卅州完全禁止墮胎，十六州允許因遭強暴或亂倫、及母親健康有虞情況下墮胎，但基本上是禁止的，只有四州是合法的，包括阿拉斯加、夏威夷、華盛頓及紐約，前三州還必須是州民，因此不是因遭強暴或亂倫懷孕要墮胎婦女，僅能到紐約州手術。

今年六月最高法院在「多布斯案（墮胎權案件）」判決書中，推翻羅案判決，將權利還給各州決定，引發爭議。因為許多原禁止墮胎州，在羅案被推翻後就自動恢復禁令。支持及反對墮胎權的公民團體隨後展開連署公投，或是希望議會能通過保障或限制此權立法。

第一個公投是中西部保守的堪薩斯州初選時進行，提議修改憲法配合最高法院多布斯案裁定。支持修正案條文表示州憲沒有任何設置墮胎權利，或是要求政府提供墮胎經費條款，也沒有條款授予議會通過墮胎法律。反對條文則是反對修改堪薩斯州憲法，仍維持人權法案所保障的墮胎權。結果支持修憲者僅獲四成一贊成票，反對票五成九。共和黨似輕忽這公投結果，結果十一月八日另外五個公投案，全軍覆沒。

期中選舉同時舉辦的五州層次公投中，深藍的加州提案禁止州干涉包括選擇墮胎在內個人生育自由，贊成者是以六成五對三成五壓到性獲勝。深紅肯塔基州修正案，是要在憲法中明定人民沒有墮胎權，結果反對者小贏四個半百分點，未獲通過。密西根州提案要在州憲中，加入個人生育自由權利，包括對產前照顧、生產、產後照顧、避孕、結紮、墮胎、流產處理、及不孕症等，由於涵蓋層面廣，且不限墮胎，因此在這個搖擺州還是以十三個百分點勝出。深紅蒙大拿州公投，也是保守派落敗。最後，自由派色彩濃厚的佛蒙特州，要在憲法中加上有關人民享生育自主權修正案，則獲得超過七成六選民支持。

個人認為在眾議院席次最多的加州，民主黨原先四比一優勢，大致可維持僅小輸一席，及搖擺州密西根民主黨能夠奪回州議會多數，應和這兩州舉行墮胎議題公投有關，儘管不是每位婦女都贊成墮胎，但至少保有此自主權，對她們遇到這問題時，有一項選擇。此外，如果選民投了公投，也可能選擇在此議題上與他們相同議員候選人。共和黨低估這個議題的切身性，只顧猛打經濟，最後差點沒拿下眾議院。

（作者為政大國關中心兼任研究員）