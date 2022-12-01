王建煊／王老先生講故事之197：為他們照張相

小時候家裡很窮，照相機連看都沒有看過幾次，照相的機會當然少之又少。在我九歲那年的兒童節，我及弟弟妹妹和一群孩子在外面玩。突然有人告訴我們，快來照相，因為是兒童節，有照相館免費為兒童照相。

我們穿得破破爛爛，且髒兮兮的，照出來的相片就像一群小賊一樣，並不好看。

然而這張看起來像賊一樣的相片，對我來說，卻是珍貴無比，因為除了畢業證書上的一張兩吋相片外，能夠讓我回味一下小時候長相的就只有這張相片了。我怕發生丟掉再也沒有了的遺憾，還特別去翻拍加印了幾張留存著。

留影補缺憾

有這種情況的人應該不止我一人，父親、母親小時候長得甚麼樣子，他們也不記得，因為他們連一張小時候的相片都沒有。這種現象至今仍然存在，世界上每天有四萬人餓死，有十二億人每天生活費不及一塊美金，他們有能力去拍張彩色相片留念嗎？答案當然是否定的，這意味著這些人將永遠無法知道他們從前長得甚麼樣子了。即使有一天他們家財萬貫，也無法彌補這一缺憾。

我有一度計畫，邀一、兩位志同道合的人，專門去世界上極窮困的地方，為窮苦的人照相，放大後送給他們。這些孩子成年後一定會回味無窮，他們會指著相片，對孩子們說：「這是你的爺爺奶奶，這是爸爸媽媽。」這張相片將是最能勾起他們兒時回憶的珍品。

替別人照張相片花費不多，是許多人都可以做的事，但對別人卻意義非凡，真是一本萬利的義舉。每個月捐十塊美金就可認養一個非洲孩子，這是雪中送炭，大家都可以做的事。

存顆善心

紐西蘭有個華人教會，將熱心教友組織起來，專門去機場接新來的移民、介紹住所、陪同找房子、指導孩子選學校。這樣的服務受到新移民熱烈歡迎，個個感謝不盡，這個教會後來增長得很快，十分興旺。

其實這些教友並沒有做甚麼驚天動地的事，都是一些人人皆可為的幫助。為善之事處處有，問題是有沒有一顆為善之心。

（本文與台灣醒報同步刊登）