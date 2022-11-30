王建煊／王老先生講故事之195：危機意識是資產

台灣在政壇上有很多名人，出身於師範學校。因為當年很多人家境貧困，家裡無力供應孩子唸書，許多優秀的子弟就去投考全公費的師範學校，一切免費且有吃有住。這些人畢業後，一邊教書一邊存錢，再考大學繼續深造，終至出人頭地。

家庭窮困固然不幸，但它卻是一項動力，因為它讓我們知道：只有努力，才能過有尊嚴的日子。這與富家子弟除了靠自身努力以外，尚有可依靠的心態是截然不同的。

漂亮女性的危機意識

外表漂亮的人，尤其是女孩子，如果有漂亮的臉蛋、窈窕的身材，可以一輩子吃不完。憑著傲人的外貌，很容易當上影視明星、節目主持人、模特兒或公關主任，然後還可以釣得金龜婿。這些漂亮女性的危機意識比較低，因為她們得天獨厚。可是當這些外在條件喪失時，她們就會一貧如洗。

相反地，外貌較差，甚或有缺陷的人，他們清楚的知道必須努力再努力，別無他法。所以從前有人戲言，要找漂亮女朋友，應該到一些專科學校去找，知名大學美女會比較少，就是這個道理。

常存居安思危之念

我在擔任經濟部次長時，常有機會與美國官員及大學教授討論問題。當時美國有鉅額貿易逆差及預算赤字問題，我問他們要怎麼辦？

他們說：「這些都不是大問題。美國地大物博，科技發達，各類人才都有，所以這些問題，還難不倒美國人。但美國最大的問題，是政府及人民都缺乏危機意識，在國力日衰時，大家仍然洋洋得意，自以為了不起。」

所以無論是國家、公司或個人，都要有危機意識，即使是在最好的時候，也要常存居安思危之念。有了危機意識，人會隨時自我警惕、自我努力。這樣非但不會自我頹廢，反而會日益提升。危機意識是資產，人人都要想辦法擁有它。

（本文與台灣醒報同步刊登）