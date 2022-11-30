王建煊／王老先生講故事之196：太太像神戶牛排

太太能幹、漂亮、愛乾淨，先生卻有外遇，而是外遇的女人條件差多了，太太知道後氣得半死。後來，太太冷靜下來，想想究是甚麼原因，造成看似忠厚的先生發生外遇，發現自己也有責任，乃力加彌補，於是先生又回到了她的身邊。

男人都不識貨嗎？其實，男人像隻貓，喜歡吃魚，但是有的太太是神戶牛排，貓消化不了，就容易發生自己找魚吃的事。

戴妃離婚

英國戴安娜王妃十九歲嫁給大她十二歲的查理王子。一九九五年十一月戴安娜接受媒體訪問時，承認自己與馬術教練有染，女王隨即要求王子與她離婚。

當然在此之前，查理王子早已與其老情人卡蜜拉有來往。卡蜜拉當時是有夫之婦，大查理一歲。從年紀及外貌來看，卡蜜拉顯然不能與戴安娜相比。但是在情場上，戴安娜卻徹徹底底是卡蜜拉的手下敗將。

二OOO年六月四日，女王伊莉莎白二世在為希臘前國王康士坦丁舉行六十歲慶生會時，接見了卡蜜拉，查理王子欣喜又感激，由此可見查理王子對卡蜜拉的愛情不是隨便的。英《鏡報》社論說：「女王咬緊牙關，會見造成其子婚姻破裂的女人。」

能交心的伴侶

一般人都為一位將繼承王位的人，捨漂亮的戴安娜就卡蜜拉，而不得其解。其實這不難瞭解，因為查理是貓，卡蜜拉是魚，戴安娜是神戶牛排，王子喜歡誰不就很清楚了嗎？

一九八一年為查理及戴安娜證婚的主教倫希說：「查理王子需要真正能溝通交談的伴侶，戴安娜年輕漂亮，但太任性。」言下之意，戴安娜不是王子所期盼的人。

相反地，有時候女人像隻貓，男人卻是神戶牛排，這就是為甚麼有的丈夫英俊、能幹又有錢，太太卻活得不快樂，甚至紅杏出牆的道理。

要婚姻美滿，白頭偕老，不是一味的講究各自條件優越。優越條件不是美滿婚姻的保障，相互的需要、瞭解與安慰，謙卑仰望上帝，婚姻才能溫暖持久。

（本文與台灣醒報同步刊登）