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王建煊／王老先生講故事之194：偷嚐禁果

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
懷孕示意圖。 圖／ingimage
懷孕示意圖。 圖／ingimage

快遞公司小弟送東西來，我問他哪裡畢業，他說學歷只有國中。問他為甚麼不繼續唸書呢？他說，初中時就與女同學偷嚐禁果，奉子女之命結婚，生了兩個孩子。當兵的時候，妻子與他離婚了，現在孩子由祖母帶，自己出來賺錢養家。

我說，做快遞常要搶時間，勸他多小心。他說，幹這一行既危險又沒有前途，連老闆也都告訴他們，找到工作就走，不要留在這一行裡。

偷嘗禁果的代價

很多年輕人，在成熟度上、經濟上，都沒有能力結婚成家，但常常不得已奉子女之命結婚，太早開始了艱難困苦的生活。由於書尚未唸完，多半只能靠幹一些粗活賺點辛苦錢。自己一輩子辛苦，妻兒也跟著辛苦，為的都是那一剎那的興奮，偷嘗禁果所造成的代價真是昂貴。

有個朋友的孩子也是國中時，就與女朋友上了床，奉子女之命結婚。為了家庭生計，兩人都沒有辦法繼續升學，只有國中畢業，日子過得十分辛苦。

公婆經常責備媳婦，引誘他們的兒子，弄得兒子只有國中畢業，就要負擔家計，這麼辛苦。岳父母則罵女婿勾引他們的女兒，害她要過一輩子的苦日子。

複雜的三角關係

有個年輕人同時與兩個女孩子發生關係，更不幸地又都有了孩子，兩個女孩子都要求男的負起責任，與她們結婚。最後鬧到法院，雙方吵得不可開交，既無面子又無結果。人生尚未真正開始，就已鬧家庭糾紛，這種複雜的三角關係，兩個肚裡的孩子，將來要怎麼辦呢？

現在偷嚐禁果的範圍在擴大，年齡層在降低，有識之士莫不憂心忡忡。但是社會上情色無邊，處處充滿了色情的影子，年輕人受到了太多的挑逗，常陷於情不自禁中，為自己、為他人都留下了痛苦的未來。一剎那愉快的代價，是一輩子的痛苦，值得嗎？

（本文與台灣醒報同步刊登）

結婚 王建煊

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