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王建煊／王老先生講故事之193：總統套房的迷思

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
總統享有至高的權力，必須親賢臣，遠小人，時時以蒼生的福祉為念，當然更不能去羡慕總統套房一類的事。高級飯店示意圖。圖片來源／ingimage
總統享有至高的權力，必須親賢臣，遠小人，時時以蒼生的福祉為念，當然更不能去羡慕總統套房一類的事。高級飯店示意圖。圖片來源／ingimage

有家大旅館利用總統選舉大作廣告，發起猜獎活動，猜中誰當選總統，可免費住總統套房一夜，多人猜中則抽籤決定。總統套房平時打對折，每晚收費也要一萬元，因此大家都想去享受一下住總統套房的滋味，過過第一先生的癮。在總統套房照片的旁邊有行文字：「總統套房豪華又神秘，是許多人一輩子的夢想。」

很多人對當總統仍多少有些古代帝王思想，認為當總統非但可以有無上權威，且可有幾近神秘的豪華享受。

當總統的確有許多權力，但這些權力的賦與，是為治理國家，並不是讓個人舞弄權力，甚或營私舞弊。權力象徵著責任，權力愈大，責任亦愈重。

林肯當總統先禱告

美國林肯當選總統後，眾人正要開香檳慶賀的時候，林肯卻獨自躲在小房間裡，跪在國旗下面，向神禱告，求神給他聰明智慧，來治理國家。

總統當選時，就是責任到來時，應該時時以如何治理國家為念，腦筋裡想的是責任，不是榮華富貴，更不是甚麼總統套房。

想到總統套房，大家就會想到，總統是國家領袖，夫人是第一夫人，是不是總統及夫人，食衣住行都是第一的呢？很多人會說，大概是的，或者說必然是的。

蔣中正官邸並不高級

現在總統府經常開放供民眾參觀，大家發現總統辦公室顯然比不上大公司董事長辦公室的豪華氣派。先總統蔣公的多處官邸或行館開放後，大家更是驚訝，原來並不比自己的住家高級。

艾克頓公爵說：「權力趨向腐化，絕對的權力絕對的腐化。」總統享有至高的權力，是最容易腐化的人。必須親賢臣，遠小人，多用諫臣，少一些權力傲慢，時時以蒼生的福祉為念，當然更不能去羡慕總統套房一類的事。

羨慕總統套房的人，不是虛榮就是有帝王思想，這種人不適合擁有權力，如果不幸擁有，那將是大家的災難。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊 總統府

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