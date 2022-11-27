卓伯源／獨裁尚未終結 民主仍須努力

11月26日偉大的台灣人民用手中選票寫下民主重生的新篇章。

但我們高興一個晚上就好，因為獨裁尚未結束，背後的幽靈正在集結，我們只是看到前面的微光，尚未走出陰暗的隧道，我們有希望但沒把握，還要再加倍努力。

2024總統選舉，就是一場光明與黑暗的終局對決。

民進黨執政無惡不作，台灣的民主成果毀於一旦，戰爭的威脅只剩一步，但民進黨的人把持政權，打擊恫嚇，已形成一個集黑金學媒於一身的共犯結構。

他們有如鬼魅，盤旋在寶島上空，偉大的台灣人民必須徹底覺悟，溯源除惡，台灣才能再生。

我們要記取2020的慘痛教訓，團結所有唾棄綠色恐怖的善良力量，不被分化利誘。從終結獨裁統治的大處著眼，不必拘泥傳統教條，以免陷入民進黨人的綠色圈套。

民進黨所打造的新黨國體制，包山包海，有如水銀瀉地，卑劣但可怕，粗暴卻有用，我們團結都不一定蠃，何況分裂。

下架民進黨已是全民共識，凝聚者需是民意的領航者，全民放眼台灣，唯有侯友宜可以聚攏人心，聯合郭台銘等台灣指標人士，組成大聯盟平台，團結各方衝破牢籠。

找對人就會成功，伯源率先登高一呼，實踐伯源競選國民黨黨主席時的承諾---《找對的人，找會贏的人》贏回中華民國；希望侯友宜等頂著民意的期待，下架民進黨贏回台灣，保佑台灣，只要和平不要戰爭，讓子子孫孫永保安康。