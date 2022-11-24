王建煊／王老先生講故事之192：流浪漢的曇花一現

我在《美國世界日報》附贈的《世界週刊》上，看到一個流浪漢賭博的故事。大意是說，有個髒兮兮的流浪漢，進入拉斯維加斯一家賭場，守衛的人立刻跟著他，不曉得他要來幹甚麼。流浪漢在一張賭桌前坐下，從口袋裡拿出一張五百元的社會福利券，要求下注。店員請示老闆後，准許他賭。

流浪漢進賭場

他的手氣一直很好，一晚贏了十五萬元，賭場上上下下都對他另眼看待，許多漂亮的服務生，都爭相來替他服務，希望獲得高額的小費。

連續幾天下來，他的手氣一直很好，最後共贏了兩百萬元，他搖身一變，成了穿著高級西服及名牌皮鞋，叼著菸斗，一副大爺紳士的模樣。原來，這個人從前家世不錯，只因嗜賭，輸光了家財才成為流浪漢，所以經衣裝整容後，又回復了一表人才的樣子。

可是從第五天以後，他的手氣開始轉壞，輸到最後只剩下二十萬元。老闆勸他不要再賭了，二十萬元可以在拉斯維加斯買個小房子，不必再過流浪漢生活。但是他不肯，最後終於輸得一文不名，繼續過其流浪漢生涯。

好景不常

這個流浪漢的好景只有幾天，真是曇花一現。流浪漢如此，我們一般人又如何呢？還不也是曇花一現嗎？人的一生，不論七十或八十歲，與宇宙的年歲來比，都只是短短的幾秒鐘而已，比曇花一現的時間還要短暫。

在老人院裡，有個老人問另外一個老人：「喂！人是不是真的會返老還童，要不然我現在為甚麼又包尿布了呢？」人在少年時，努力打拚，有如旭日東升；而至日正當中，是最好的光景；繼之日頭西下，常有「夕陽無限好，只是近黃昏」的感嘆。最後太陽下沉，大地就是一片黑暗。我們的日子難道不也只是曇花一現嗎？

人生像曇花一現

聖經上說：「我們一生的年日是七十歲，若是強壯可以到八十歲。但是其中所矜誇的，不過是勞苦愁煩，轉眼成空，我們便如飛而去。」

在這曇花一現，如飛而去的日子裡，我們應該做些甚麼才是最有意義的呢？這是每個人都該深思的問題。

（本文與台灣醒報同步刊登）