王建煊／王老先生講故事之191：少走冤枉路

日本科技廳設立了個「活用失敗知識研究會」的新單位，專門搜集失敗經驗，成立資料庫，成為知識資源。這個研究會是根據2000年六月一份研究報告建議而成立的。

這份報告認為，新的知識及發現與技術的開發，是在不斷失敗的經驗上所取得的。將失敗過程中累積的經驗作為社會共有財產，是提高技術可靠性的有效手段。現在日本社會很喜歡討論這個問題，稱它為失敗學。

失敗的經驗更有益

我們很喜歡聽別人講成功的經驗，可作為借鏡。但是別人失敗的經驗一樣對我們有益處。成功經驗告訴我們成功的路，失敗經戰告訴我們如何避開錯誤的路，兩者都能幫助我們邁向成功。

從前開手排檔汽車，最怕上坡起步，因為油門與離合器的配合若未恰到好處，就會熄火。後來我就找了一條車輛來往較少的上坡道路，在那裡不斷的練習上坡起步，多次熄火後，終於找到竅門，以後遇到上坡起步的地方，就不再害怕了。

為解決問題而創新

英國人史蒂芬遜是個貧苦礦工的兒子，看到工人費力地推礦車，於是發明了鐵軌運輸，其間經過無數次失敗，最後還是成功了。

美國人富爾敦發明輪船，幼時喜撐船到河裡釣魚，但總覺得太累，發現用腳踏板拍水，船可自行，乃在船尾裝一旋轉輪，用手搖船行。

1803年造輪船試航失敗，1806年回到美國再造船，為帆船界的人反對，夜裡還偷偷的拆了他的船。但他鍥而不捨的對抗失敗，最後他仍然成功了。

減少冤枉路

人類的許多發明與進步，都是在不斷失敗經驗中所完成的，失敗經驗與成功經驗，可以說是一體的兩面。吸取別人失敗經驗，自己可以少走許多冤枉路。

國父孫中山先生說國家進步要迎頭趕上，就是要跳過別人的失敗經驗，快速前進。但是不瞭解別人的失敗經驗，又如何能跳過失敗邁向成功呢？

吸取別人失敗經驗是重要的，但從自己的失敗中得經驗可能更加刻骨銘心。所以人不要怕失敗，因為失敗的經驗會告訴我們成功之道。

（本文與台灣醒報同步刊登）