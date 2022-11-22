王建煊／王老先生講故事之190：危險從不約定時間

「危險從不約定時間！」這是一家保險公司的促銷廣告用語，意指天有不測風雲，人有旦夕禍福，所以大家都應該投保。2000年八月二十九日下午二時，中山高速公路豐原路段，南下砂石車失控，衝進北上車道，與五輛大小汽車撞成一團，四死五傷。

危險不會先通知你

因為我們無論如何小心駕駛，又怎麼會想到，對面的來車會越過安全護欄，衝向自己呢？危險確實是不跟我們約定時間的。

但仔細想又非如此。台灣砂石車，許多是司機買車獨力經營，為符合政府規定，則靠行登記，一如現在的靠行計程車。砂石車司機也就是老闆，為了多賺錢，多數超載，兩趟運三趟的量。車速要快，希望在同樣的時間裡可以多運幾次。

一位砂石車司機告訴我：「在超載又超速的情形下，煞車並不容易。」所以砂石車出車禍可以預見，而這種車禍算是與我們約定了時間的，隨時都會來。

可預防與不可預防

同年八月二十七日下午兩點三十分左右，高屏大橋橋墩斷裂，橋面長達一百公尺下陷，十六輛車墜落,二十二名乘客輕重傷。一位受傷駕駛說：「我天天都經過這座橋，怎知今日橋突然斷了。」

橋並不是突然斷了，一九九六年的世界河流會議及一九九八年的國際地下水補注研討會中，歐美學者專家實地勘查高屏大橋，發現橋墩嚴重裸露，斷言遲早會斷。並笑稱台灣人民真勇敢，這種橋還敢走。

忽略預告就有災難

天天走的橋並不是突然斷的，濫採砂石使得橋墩裸露，時間一到就斷了；暴飲暴食三餐不定的人，胃潰瘍就會來；經常酒後駕駛，車禍跟著來；婚姻不經營，離婚就不遠。

許多危險的到來，看似未約定時間，其實都有時間預告，問題是人們經常忽視這些預告，終於釀成災難。

（本文與台灣醒報同步刊登）