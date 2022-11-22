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王建煊／王老先生講故事之189：一定要結婚嗎？

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
我鼓勵大家結婚，但我不鼓勵在結婚壓力下，為結婚而結婚。 示意圖(ingimage)
我鼓勵大家結婚，但我不鼓勵在結婚壓力下，為結婚而結婚。 示意圖(ingimage)

台灣的男性與女性人數差距不大，但是適婚的男人好像遠少於女性。環顧周遭的年輕朋友，能幹貌美的女性一大堆，可是像樣的男性卻很少。有時看到貌美能幹的女子，帶著一個不怎麼樣的男朋友，真是有一朵鮮花插在牛糞上的感覺。

女人年齡一天大似一天，結婚的壓力就遽增。

有個朋友三十五、六歲才嫁掉。嫁的丈夫性格、能力都有些庸俗，婚後生了三個小孩，家務、子女教育、家計生活都靠這位太太，丈夫還經常演出家庭暴力。朋友們都為她抱不平，也都認為這樣的婚姻，還不如單身來得好。

聖經上說：「人要離開父母與妻子連合，二人成為一體。」意思就是說，人應該結婚成家，結婚是人生常態。

結婚是常態，但是不是人都一定要結婚呢？有沒有例外？如果沒有適當的對象，難道也要為結婚而結婚嗎？神造人，每人的恩賜不同，有人能將婚姻關係處理得很好，有人則不能，有人獨身怡然自得，有人則寂寞難耐。所以不必羡慕結婚，憂慮獨身。也不必畏懼婚姻，走上獨身之路。總要適得其好才為美。

適得其好就是好

怎樣才叫適得其好呢？

神造人，先造男人。造完男人後，神說：「那人獨居不好，我要為他造一個配偶幫助他。」因此又造了女人。

男女結婚除了傳宗接代之外，更重要的目的是互相幫助與扶持。如果我們選擇的結婚對象顯然不能達到這個目的，婚姻小則索然無味，大則痛苦一生。

不為結婚而結婚

歷史上許多偉人，他們終身未娶或未嫁，但成就非凡，造福人類。他們與自己的理想、使命及工作目標結了婚。這種婚姻也是意義非凡的。

我鼓勵大家結婚，但我不鼓勵在結婚壓力下，為結婚而結婚。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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