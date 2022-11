陳立恆／網上不是新時代的「法外」

陳立恆 科技狂徒馬斯克終於將推特收入囊中。

十月底,在世界鄉民矚目中,他抱著洗手池走進舊金山總部,用「Let That Sink In」的文字遊戲,告訴大家要慢慢接受這事實。可當大家才剛要消化這事實,他立刻開啟連串「馬式」操作,先開鍘高階主管及據說將近一半員工,後來又宣布要向藍標認證用戶收月費,當然又是一陣軒然大波,或許九合一選舉將屆,台灣除了簡單報導交易與裁員人數外,並沒激起太多水花。其實,我覺得這是一項歷史性舉動,更可能是社交媒體撼動國際政治的戰國之始。

猶記兩年前,馬斯克推特上回應某網友批評美國政府為爭奪鋰礦煽動玻利維亞政變時,他毫不掩飾地寫道:「 We will coup whoever we want ! Deal with it. 」(我們想政變誰就政變誰,接受這個事實吧),雖然很多人認為這應該是個缺乏品味的玩笑,但兩年後的今天,當他掌握這個平台生殺大權,很多人憂心這玩笑即將成預言,畢竟推特雖然日虧四百萬美金,其日活用戶卻超過了兩億人,無論這些用戶中有多少是機器人或殭屍帳戶,以後有心人士只要付八美元月費就可雇用一個「網路傭兵」,花上半顆洲際飛彈預算,想要對世界上大部分國家發動一場「輿論政變」,也不過是件舉重若輕的事。

按照馬斯克解釋,藍標收費是唯一可擊退機器人與水軍帳戶辦法,然而我們在一四五○之流的經驗裡已經學習到一個事實,所謂言論自由都是可被資本與權力驅動,比起財閥與政黨在社交媒體上博弈角力,我們更該關心一般平民百姓網路安全與網路正義。

例如,最近對岸因為網課頻繁,出了一群專門騷擾課堂的網課爆破流氓,嚴重干擾許多人的受教權外,甚至造成任課老師猝死悲劇;而大家所熟知的網路霸凌,除了特定性的人身攻擊,那些因為每天被推送數以千百計負面訊息而厭世自殺的青少年們,在世界各角落裡都屢見不鮮。

更有甚者,某些網友為博取流量,喜歡捏造知名人士或品牌的負面消息,作為關鍵字詞或搜索文章,由於各家媒體平台堅守「言論自由」精神,被造謠受害者完全無法下架這些虛假文字,更無法為自己名譽損失討回公道,普羅鄉民就在虛假訊息裡失去對真實世界的感知,並在被誤導蒙蔽的路上越走越遠。

我不認為收費可擊退機器人或水軍帳號,因為無論是推特、臉書、IG或谷歌,他們本質都不是公益,而是賺錢,可是網上並不是法外,這些平台也許無法抵抗資本與政府介入,但應該有責任要擊退那些披著言論自由外衣的網路流氓,讓他們對爆破網課、引導自殺、侵犯隱私或是毀損名譽等等行為得到遏止與懲罰,否則羅蘭夫人的「自由,自由,多少罪惡假汝之名而行」,在兩百多年後今天,依然在我們網路平台與社交媒體上徒呼負負。

(作者為亞太文化創意產業協會創會理事長)