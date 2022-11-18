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王建煊／王老先生講故事之188：大體老師

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
大體老師。 示意圖(ingimage)
大體老師。 示意圖(ingimage)

老師是甚麼？老師是傳道、授業、解惑的人。傳道、授業、解感並非人人能為，所以老師也不是人人能當的。但有一種老師是多數人都可以當的，那就是「大體老師」。

甚麼是大體老師？就是願意在離世時，將遺體捐給大學醫學院供學生解剖的人。捐贈整個遺體稱為大體捐贈，所以醫學院學生稱捐贈人為大體老師。

遺體捐給醫學院

我和內人都已簽署遺體捐贈卡，將遺體捐給陽明大學的醫學院，將來學生們都要稱我及內人為大體老師，因為他們可以從我們的身體上學到很多東西。

解剖是醫學院學生進入醫學的第一步，對學生有無可取代的價值。古代醫生靠盗墓取得遺體，現代則多靠無名屍，捐贈的遺體少之又少。

醫學院學生如能有足夠的遺體供解剖，對人體結構的瞭解就更詳盡，將來診病水準能夠提升。所以捐贈遺體的功用並不止於醫學院學生解剖教學，而是造福人類的事。同時這也是人離開世界，最後一件造福人類的事。

想到自己的遺體躺在眾學生面前，供他們一刀一刀的劃開，以明究竟，可能都有難以承受的恐懼與不安，就連需要遺體解剖的醫學院學生，也很少願意做大體捐贈的。

但是這些恐懼與不安，主要是因為對遺體的錯誤認知而來。

臭皮囊像舊衣服

其實人的肉體只是用來裝生命的一個軀殼，人的生命是無形的靈，是一口氣，裝在肉體裡面，無形的生命得以有形化。有一天這個無形的生命離開了肉體，體內因為沒有了生命，就不動了，道道地地的成為一個臭皮囊。這個臭皮囊因為不再裝生命，成了無用之物，必須加以處理。最通常的方法就是埋掉，稱為土葬，或是火化掉，稱為火葬

死後的遺體並非生命之所在，就如同要丟掉的舊衣服一樣，別人要怎麼處理就怎麼處理，要怎麼剪怎麼劃，對我是毫無影響的。遺體供人解剖，如會感到恐懼不安，那麼遺體埋在土裡，讓眾多小蟲子咬成白骨一堆，或火化成灰，難道就不會恐懼不安了嗎？

想通了，對於大體捐贈非但不會排斥，而且會樂意成為一位大體老師了。

（本文與台灣醒報同步刊登）

醫學院 火葬

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