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王建煊／王老先生講故事之187：嚼口香糖減肥

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
嚼口香糖減肥。 示意圖(ingimage)
嚼口香糖減肥。 示意圖(ingimage)

一九九九年十二月三十日出版的《英格蘭醫學雜誌》上，有篇研究指出，嚼口香糖一小時消耗熱量十一卡路里。連續一年，每天嚼一小時，每年可減輕體重五公斤。如連續四年可減二十公斤，就一般肥胖的人來說，應該綽綽有餘，不必再為肥胖而煩惱了。

減肥靠毅力

許多人想盡辦法減肥，有的花了大錢，有的冒著生命危險，但是成功的仍是少數。為甚麼？因為缺乏毅力。只要有毅力，減肥之道多得是，連每天嚼口香糖一小時，都能有這麼驚人的效果，何況其他的方法呢？

成功屬於有毅力的人，沒有毅力就不要談成功。

從前看別人著作等身，過不多久就寫好一本書，非常羨慕。現在我自己也參加寫作行列，發現並不太困難，只要有毅力，例如每天寫一千字，一年就寫三十六萬多字，以九萬字一本書來說，可完成四本。

輪椅冠軍

布農族有位王姓青年，身體殘障，靠輪椅生活，他參加一九八八年香港國際輪椅馬拉松比賽榮獲冠軍。在比賽前，他每天在二百六十公尺長的操場上，練跑七十圈。成功屬於有毅力的人。

我們常在樹上看到排球般大的螞蟻窩，遇到這樣的螞蟻窩，我都會駐足良久，很難想像那麼小的螞蟻，一次能銜多少泥土呢？但在鍥而不捨、眾志成城的努力下，牠們就是能完成了那麼巨大的窩。

後來我想，人有時也跟螞蟻一樣，百層的摩天大樓，人站在旁邊還不是像隻螞蟻一樣，人還是完成了超過身體千萬倍大的建築物，原因無他，毅力能助人成就一切。

每人每天捐一元

創世基金會是一個以照顧植物人為主的慈善機構，多數收入都是靠熱心人士的捐款，其中有一項捐款活動命名為「大家捐發票，救救植物人」。統一發票中獎機率很低，但集中在一起力量就很大。平均每張發票中獎的獎金約一元五角，每年捐二千萬張，就能獲得獎金三千萬元。

其實，台灣二千三百萬人，如果每人每天捐一塊錢，一年可有八十四億元收入，就可以做很多事。

有毅力的人可以成就偉業，眾人同心合一也能成就大事，但是有毅力的人不多，能同心合一的團體也是少數，能不慨嘆嗎？

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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