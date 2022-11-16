王建煊／王老先生講故事之186：都是巧合嗎？

孤兒院已經沒有麵包了，眼見八十幾個孩子就沒有早餐可用。正當院長愁眉苦臉不知如何是好時，有人送來幾箱麵包，還是熱騰騰的。

送麵包的人說:「日前有人訂了一百份早餐會用的麵包，早上突然通知早餐會取消了，訂購的人說，希望將麵包送給孤兒院。」

孤兒院的奇蹟

院長及院童都說:「這是奇蹟，太巧了，我們正好缺糧，就有人送來麵包。」

又有一次孤兒院缺牛奶，早餐時有人敲門，問:「需不需要牛奶？因為他運牛奶的車子拋錨了，與其讓牛奶壞了，還不如送給你們。」

院長及院裡的人又是一陣驚嘆:「真是太巧了！」

為善不欲人知

然而，事情真的是這麼巧嗎？孤兒院有位義工聽說孤兒院早餐無著落，很焦急對兒子說要怎麼辦，兒子有個麵包店的朋友同意送麵包去，並編造了個理由，說是有人取消早餐會。送牛奶的緣由也大致差不多。

很多的事，人們常認為是巧合，事實上背後都有人直接或間接在安排的。

從前人類天文知識不發達時，對許多天文現象不了解，如日蝕及月蝕，多蒙上怪力亂神的陰影，民間還有天狗吞月的傳說，大家敲鑼打鼓，想要嚇跑天狗。

全智全能的手

現在天文知識發達了，大家才曉得這是造物主創造宇宙時就已安排的自然規律。當月球轉到地球和太陽中間接近一直線時，太陽被月球擋住，於是發生日蝕。等到月球轉到地球背對太陽那一面，三者接近一直線時，地球擋住了太陽，就發生了月蝕。

天體行星運行在一定的軌道上，千年如一日，不是巧合，是有隻全智全能的手在安排。人生有許多事又何嘗不是這樣的呢？

（本文與台灣醒報同步刊登）