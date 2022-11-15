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王建煊／王老先生講故事之185：受傷的愛心

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
受傷的愛心。 示意圖(ingimage)
受傷的愛心。 示意圖(ingimage)

有次我應邀在社區大學演講，題目是「有愛走遍天下」。講完後有位聽眾發問說:「他有次好心送一位車禍受傷的人去醫院，被家屬誣指是肇禍者，不肯放他走，又沒有證人，使他好心沒有好報，有愛能走遍天下嗎？」

愛心會受傷

有次去桃園拉拉山登山，在山區的路上，看到一位青年人同連摩托車一起倒在路中間，我趕忙要下車去救他，同伴說，不可以，沒有目擊證人會惹麻煩，甚至會遇上故意敲詐的人，大家只好坐在車上等，過不久有其同伴來扶著他走了。

人們的愛心，有時會受傷，受了傷的愛心，就不容易再發出愛的火花。尤其在一個愛心非常容易受傷、甚至愛心經常被人利用的社會裡，愛心萎縮，甚而不見了，這是整個社會的悲哀。

不敢讓人搭便車

從前在美國，很多人在公路邊豎起大姆指搭便車。但是有人上車後，搶劫財物，甚至強暴女性駕車人，發生命案的亦有之。以致大家雖然車有空位，也有心要予人方便，但卻不再敢讓人搭便車。

在愛心經常受傷的社會裡，釋放愛的時候，必須先求自保。例如遇到車禍受傷的人，可以先打119請救護車，或者找到可以作證的人一起行動，確保愛心不受損傷，愛心工作才能細水長流。

有個女孩子雨天騎摩托車，摔倒在泥濘的路旁，受傷不輕。她大聲的呼救，但車子一輛輛過去，就是沒人停下來救她，她想大概完了。

不怕受傷勇敢救人

後來有位好心的先生救了她，送她至醫院，辦妥手續，並打電話給她的家人，直到家人到來才離去，照顧她像照顧自己的親人樣，令她感動不已。

這位先生為甚麼這麼好心，為甚麼不怕愛心受傷呢？因為幾年前，他的女兒騎摩托車受傷，無人救援，送至醫院已回天乏術，結束了生命。這位父親痛心之至，因此每遇到同樣遭遇的人，就顧不得愛心受傷而勇敢救人。

愛心受傷是痛苦的，但愛之所以偉大，就是不怕受傷。試問父母對子女的愛，焉有不曾受傷的呢？但是沒有一個父母會因此放棄對子女之愛的。

我們應該一起來防止愛心受傷，但我們也不能因愛心受傷的事例，阻絕我們愛心的釋放。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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