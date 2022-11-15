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王建煊／王老先生講故事之184：領帶先生

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
領帶先生。 示意圖(ingimage)
領帶先生。 示意圖(ingimage)

有個人家裡有五百多條領帶，常用的有一、兩百條。但多數只用一次就不再用了，過時的更不會用，人家稱他為領帶先生。領帶先生說:「男人不要怕秀出自己！」然而，秀出自己是靠領帶嗎？

男人不怕秀自己

有次一個盛大的宴會，有貴賓演講，大家都在等待主講人的出現。台下一位中年人身著深色西裝靜靜的坐著，大家都未注意到他。介紹貴賓時，活動主講人居然是他。當天有許多外賓，他用流利的英文，以深入淺出的方式，講解網際網路的展望，獲得熱烈的掌聲。

我看他穿的西裝不怎麼樣，打的領帶更加不怎麼樣，但是當天秀的人就是他。那些打著漂亮領帶的人，只有在下面鼓掌的份。

男人不要怕秀出自己，但秀要靠內涵、靠本事，不是靠外表，更不是靠領帶。畢竟，豬怎麼打扮還是隻豬，草包怎麼秀還是個草包。

跟不上時代？

領帶先生說:「男人應去百貨公司逛逛，知道流行甚麼，好讓自己跟上流行。」追求流行是人們的幼稚病，跟不上流行好像很丟臉的樣子。有次我問一個年輕人，怎麼穿這麼奇怪的衣服，真難看。他說，這是今年流行的。說話的神色似乎有點笑我跟不上時代。

一個人跟不跟得上時代，是看衣著、鞋子及領帶嗎？我去百貨公司買東西，專門找流行過時的東西，因為便宜多了，省下來的錢，捐出去幫助貧窮的人，這樣是不是更好呢？

秀之有道

現在是電腦、網路時代，因為透過網路我們可以得到很多資訊及知識，網路有如圖書館，因此上網變得很流行，你趕上了流行嗎？追求流行並非不好，但要看你追求的是哪種流行。

菲律賓前總統馬可仕的夫人，鞋子共有一千多雙，應該是夠炫的了吧！但是千雙鞋子並沒有為她加添甚麼光彩，反而使她成為國際笑話。所以我們追求流行秀出自己，亦必流行有道，秀之有道，否則徒然自暴其短，成為笑柄。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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