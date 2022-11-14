王建煊／王老先生講故事之183：職業倦怠感

任何一件美好的工作，如果因天天都要做而成了職業化，那麼再有興趣的事，都會變得無聊難以消受，這就是一種職業倦怠現象。

職業倦怠影響有多大，要看支持這項工作背後的動機因素，是否偉大有力。動機因素強而有力，職業倦怠現象就小，容易克服，反之就容易投降。

為何有職業倦怠感？

有位先生受邀擔任電視節目主持人，節目是帶狀的，每星期一到五都有，主持費每集1萬元，1個月有20萬元，而且知名度加快就能打開。所以這位先生受邀時，高興萬分，認為自己真幸運。

可是主持1個月後，他就大感受不了，因為節目內容與時事新聞有關，開播前一、兩小時就必須緊張地準備資料，而且每天都要錄影，自己的時間完全被綁住不得動彈。雖然月薪有20萬元，仍然有些不值得的感覺，但又捨不得放棄，主持節目變成了雞肋，食之無味，棄之可惜，職業倦怠現象出現了。

誘因降低了

這樣熬了半年，最後終於放棄。為甚麼半年就放棄呢？因為支持他擔任主持人的誘因降低了。當初接受這份工作的誘因是名和利。後來他發現主持節目未能增加多少知名度，而且原本要參選立法委員的打算已然改變，再也不需要甚麼知名度了。

這個時候如果電視公司將主持費加倍，或是他又想選立委了，那麼他可能會留在主持人的位子上，職業倦怠便可以降低，但仍可能隨時會再浮現。

為耶穌服務

1979年諾貝爾和平獎得主德蕾莎修女(Mother Teresa)，創辦垂死之家等多種愛心機構，終身服務窮人，從不倦怠，為甚麼？因為支持她獻身窮人工作的動機很強。

德蕾莎修女說，她為生病的人清洗膿瘡，陪垂死的人闔上眼睛，這些被她服務的人，在她眼裡都是耶穌。她說為耶穌服務是她最大的支持力量，所以她的工作從無職業倦怠。

人生大部分時間都是在忙碌的工作中度過，職業倦怠感一次次的浮現。如果想要降低職業倦怠，就必須在工作裡加上一些名利以外的東西，使工作更有使命感，更有內涵，人才不致成為賺取名利的機器，人生也能更豐、盛美麗一些。

（本文與台灣醒報同步刊登）