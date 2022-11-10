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王建煊／王老先生講故事之182：忘記仇恨 記取教訓

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
南京小學生悼念南京大屠殺遇難同胞，銘記歷史祈願和平。 中國新聞社
南京小學生悼念南京大屠殺遇難同胞，銘記歷史祈願和平。 中國新聞社

1937年7月7日清晨兩點，日本軍官率一排士兵至蘆溝橋挑釁，一位中國駐守部隊排長上前交涉，竟被一刀劈死，繼之一陣槍響，守軍一排士兵全部陣亡。

日軍殘民以逞

5點30分日軍全面進攻蘆溝橋，艱苦的八年對日抗戰於焉開始。

同年12月13日日軍攻陷南京，大開殺戒，3個月內殺死30萬人，南京血流成河，婦女被強暴的不計其數。日軍將抓到的平民，用繩子一個連一個的拴在一起，押至廣場，由兩邊鐵架上的機關槍，交叉掃射，一個人也跑不掉，然後屍體就架在鐵軌上燒掉，慘不忍睹。

當時日本外相廣田弘毅專電日本駐美國大使，謂至1938年1月2日，南京被屠殺的人不少於30萬人，認為事態嚴重。此電報被美國截獲，原件現存於美國國家檔案館。

施毒菌、徵慰安婦

戰爭最後5年，日本在華用中國人進行活體細菌試驗，至少死亡3千人。1940年，日本371部隊在浙江投下霍亂及鼠疫細菌，直接感染的人高達1萬3千人。

在台灣則徵台灣青年為皇軍作戰，徵台灣婦女為慰安婦娛樂皇軍，日軍的種種殘暴行徑簡直罄竹難書。

日本軍人野蠻、狠毒、無情、狂熱，其程度令人難以想像，似乎是一群非人的動物。

據說美國杜魯門總統決定對日本投下原子彈，就是因為非這樣不足以懲罰日軍的暴虐。蘇聯史達林下令強押日本戰俘60萬人，在西伯利亞集中營，從事半飢餓的奴工勞動，據說動機也是在報復日軍對蘇聯人民的暴行。

德國記取希特勒暴行

戰爭的仇恨如記取不忘，今天你殺我，幾十年後我又殺你，將沒完沒了，所以人類應該學會饒恕。但是戰爭的教訓不能忘記。受害的國家，應該教育人民，為何有此災難，要如何才能避免。

加害的國家更應教育下一代，知所教訓，不容再犯。德國希特勒於第二次世界大戰時屠殺了600萬猶太人。德國為此已賠償了猶太人約300多億美元。德國對一些殘害 猶太人的集中營，至今仍妥善保存，並鼓勵學生去參觀，目的是讓下一代能記取教訓。

2000年6月13日南北韓領導人會面時，南韓總統金大中說：「希望兩韓能忘記仇恨，開創修好合作的新紀元。」願人類都能記取教訓，忘記仇恨，終止暴行。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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