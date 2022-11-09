王建煊／王老先生講故事之181：離不離婚沒兩樣

台灣老年人口的離婚率有增加的趨勢。有次與一位約70歲的朋友，談到這個問題。他說：「老年人離婚和未離婚有甚麼區別？反正都沒甚麼話好講。連吃飯的時候，都是各自低頭完成任務，夫妻像路人一樣。」

夫妻像路人

他這樣的回答，讓我有點震驚。在遇到其他長者的時候，就提出這個議題，問問他們的看法，答案雖不致如此嚴重，但確有此傾向。有位老太太甚至脫口而出，真想離婚算了。

我們常常強調老夫老妻，老伴的重要性，更羨慕別人的白頭偕老。其實這中間隱藏了許多假象，若非過來人是無法想像的。

有位年輕女孩，才30歲，她告訴我，她不怕死，但怕老。然而，老年的到來本來就是人生的一大悲哀。

看不到未來

2千5百年前古埃及哲學家普塔 (Pathhotep)就曾經說過：「晚年是令人苦惱的最大不幸。」

老年人最大的不幸，就是看不到未來；沒有未來，就沒有希望；沒有希望的人，是不會有快樂的。

年輕的時候，人有種種階段性目標需要奮鬥，如升學、就業、結婚、買房子、子女教育，有太多的事要做。每個階段目標的出現及完成，都會帶來希望與歡樂。

離世去哪裡？

但是人到老年的時候，該有的，都有了，沒有的，想要也要不到，奮鬥的目標消失了。夫妻倆都有莫名的失落感，彼此很容易將這種失落感的痛苦，發洩在對方身上，爭吵增多。但是當發現吵不是辦法時，雙方就會以沉默來解決問題，久之，夫妻形同路人，離不離婚已沒有兩樣。

改善老年夫妻婚姻生活最重要的事，就是要找到自己的希望。這時最重要的事，是要有正確且虔誠的宗教信仰，知道人離開世界後會去哪裡，否則滿眼都是棺木或骨灰罐，還會有甚麼希望呢？

讓自己被需要

其次是繼續製造階段性奮鬥目標，讓自己忙碌起來。例如退休教師，可以參加義工組織，專門義務替窮苦家孩子補習功課。沒唸大學的人可以繼續到空中大學或空中商專深造。

只要努力去尋找，必會找到適合自己的目標。有了目標，重燃人生的盼望，老年夫妻生活才不會黯淡無味，白頭偕老也才有其價值。

老年夫妻來日無多，為甚麼不一起來經營並珍惜這最後的黃昏歲月呢？

（本文與台灣醒報同步刊登）