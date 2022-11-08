王建煊／王老先生講故事之180：看人大小眼

有個鄉下窮教員，他一位有錢的親戚突然從國外回來，住在五星級大旅館，約他去見面。

服務生也瞧不起他

他因為穿了件舊夾克，站在飯店大廳東張西望的，服務生過來盤問他，並要求看他的證件。他說是約好人了，服務生也不肯相信，還多方查問他與這位住客是甚麼關係。正在盤問的時候，他的親戚出現了，這才解決了尴尬的場面。

在我們這個世界裡，狗眼看人低的人還真多哩！觀光團到了某貧窮國家觀光，住的旅館，自來水量很小，電燈也開得暗暗的，大家批評說，窮國家果然窮，連大旅館的水電都供應不足，其他地方大概還沒水沒電吧！

過了幾天，觀光團來到另外一個城市，旅館水量很大，電燈也開得亮晃晃的，大家又批評窮國家的人為暴發戶，不知節約用水用電。

很多人長了狗眼

這些現象如被置換到富有的國家，大家的說法就會大不相同。水小、燈不亮是節省能源，水大、燈亮則是國家富有的表徵。同樣的事，評語會有180度的差異，就是因為很多人長了狗眼。

富人吃便當、吃路邊牛排是節儉，窮人如此—則被形容是吃不起大館子。富人吃大餐、開大車是氣派，窮人如此則是騷包、暴發戶。

有次在夏威夷街上，七、八輛車子，長鳴喇叭，呼嘯而過，原來是結婚列車，一群年輕人在搞笑。同行觀光客投以羨慕眼光，認為美國果然不一樣，結婚這樣瀟灑，可以在街上長鳴喇叭。但此事如換在落後國家，可能又會被譏為是落伍的不良習俗。

不應嫌貧愛富

人有大小眼，嫌貧愛富，以致說話不公道，這種情況經常存在。有一位基督徒醫生向上帝禱告，求上帝幫助他，讓他在醫治病人時不會有大小眼，能對病人一視同仁，因為生命的價值，在上帝的眼中，窮人富人都是一樣的。

願我們都能向上帝祈求，保守我們沒有大小眼。

（本文與台灣醒報同步刊登）