王建煊／王老先生講故事之179：辛苦得到 才懂珍惜

夏天下午的陣雨總是來得快，去得快，還來不及找躲雨的地方，雨就已經停了。

在一個家庭晚會上，有對男女一見鍾情，相約次日再見面，不到36小時，就到法院公證結婚，到夏威夷度蜜月去了，真是羨煞多少人。可是兩人在飛機上為了座位吵個不休，一直到旅館還在吵，最後決定離婚，一切又歸於平靜。夏天的陣雨，來得快，去得快。

來得快，去得快

綁匪拿到100萬元贖金，一星期後被捕，被捕時身上只剩下幾千元。他告訴警察，若非被捕，他已在進行第2樁綁票案了。100萬元一星期就花光光。夏天的陣雨，來得快，去得快。

有個人立志減肥，兩個星期減了9公斤，成績不錯。可是放鬆了一個月不到，不僅減掉的體重全部回復原狀，而且還增加1公斤。這種減肥也是夏天的陣雨。

炒股失利

某位上市公司老闆，炒作公司股票，1個多星期就賺了好幾億，他用股票向銀行借錢再炒股票，又賺了幾億元，許多人都羨慕他，很想效法他。

但好景不長，兩個月後，股票開始一路下滑，跌掉4千多點，銀行質借的股票面臨斷頭危機，他不得不用自己公司資金去護盤，可是股價仍繼續下跌，公司資金幾乎被掏空，發生財務問題。案子爆發後，他逃至國外，一去不返，被列名通緝犯，留下一堆錯愕的股東及銀行爛帳。

股市大漲時，各行各業都因而繁榮起來，為甚麼？因為當你手上100萬元股票，變成200萬元時，當然覺得富有了，不自覺地就會增加消費。由於這些錢來得容易，所以花得也大方。

辛苦才懂珍惜

我們常看到一些白手起家的公司大老闆出手比股票族小氣多了，倒不是因為他們真的吝嗇，乃是他們確知盤中飧，粒粒皆辛苦，賺錢實在不容易。

許多東西來得快，去得快，只有自己辛苦得到的，才會懂得珍惜。

（本文與台灣醒報同步刊登）