王建煊／王老先生講故事之178：勤奮是工作之本

2000年6月號《錢》雜誌，有篇文章報導幾位賺錢高手的故事。我發現他們之間有兩個共同點，一個是勤奮工作，每天工作16小時。另一個是他們都有很正確的處事理念。這對現代好逸惡勞、缺乏正確理念的年輕朋友來說，實在有莫大的啟示作用。

每天工作15小時

有位蔡先生被稱為保險業超級賺錢大王，有年保險佣金高達1500百萬元。他每天工作至少15個小時，每天拜訪十個客戶。他說，别人放棄的時間，就是他利用的時候，這樣當然容易成功。

他說:「我的錢，將來都會捐給公益慈善機構，絕不留給孩 子。」他又說:「與其將來給，不如現在給。現在給孩子完整的教育，比將來給大筆金錢要好多了。」

開店也要做師傅

另外有位賺錢高手劉先生，是經營咖啡店的。他在短短3年裡，就成立了18家分店。他每天除了白天行政工作外，晚上還親手烘焙咖啡豆，從晚上7、8點忙到凌晨一點，以便隔天同仁上班，就有咖啡豆可包裝，分送各分店使用。如此一算，他每天工作16小時以上。

他說，開店要有心理準備，師傅臨時辭職了，店還是要開的。這種心理準備，加深了危機意識，店不能只依賴一、兩個人，師傅辭職，雖不必親身替代，但至少自己也要有功夫，總不能告訴顧客，今天師傅請假不開店吧。

與時間賽跑

另外一位是靠賣三明治發財的邱先生。全家人一起賣三明治，每天來買的人大排長龍，一天通常可賣1500個至2000個。早上六點全家人開始準備酒蛋、沙拉、麵包等材料，11點完成，中午開始販售，直至深夜2、3點收攤，每天工作時間超過16小時。

他們的生意理念是 : 絕對不賣隔夜食物，賣不完的一定銷毀，顧客吃到的永遠是新鮮衛生的三明治。

1946年日本戰敗後，全國窮困，盛田昭夫與井深大兩人以20萬日圓，創辦了新力 Sony 公司，他們每週工作7天，每天也是工作16小時，才有今日的成就。

工作狂或工作奴雖不值得鼓勵，但是勤奮工作確實是創業成功的要素，亦不容否認，尤其在不能吃苦的年輕一代，勤奮工作恐怕更是值得寶貝的。

（本文與台灣醒報同步刊登）