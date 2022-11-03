王建煊／王老先生講故事之177：滿眼淫色之禍

汽車擋風玻璃的雨刷下經常有人夾放廣告。有次，看到一張小廣告，彩色印刷，正面是小月曆，背面則是美女伺候、保證滿意的色情廣告。

聖經上說:「他們滿眼是淫色，止不住犯罪。」

滿眼是淫色

現在整個世界是滿眼淫色。世界首強的美國，總統帶頭搞緋聞，非但弄得白宮滿眼淫色，也讓整個世界滿眼浸在淫色裡，熱鬧了一年多，而且餘波盪漾沒完沒了。

台商到中國投資，妻子最擔心的事，不是先生生意是否賺錢，而是先生是否在大陸包二奶。

美國及中國如此，台灣又如何呢？更是滿眼淫色。台灣各大型周刊雜誌，清一色的用清涼女性為封面，封面女郎愈暴露銷路就愈好。有次一家周刊試用男性當封面，該期銷路大減，嚇得老闆趕緊換回清凉封面。

因前衛而走紅

有個電台節目主持人是朋友的女兒，別人告訴我她現在很紅，我問為甚麼紅？朋友說:「她敢講！」

敢講甚麼？敢講很前衛的話。甚麼是前衛的話？前衛的話就是敢大聲講性高潮等性話。一般人不好意思講的，她都講得很透徹，這樣就紅了。

現在不少電視及電台節目主持人，都是這樣提高收視率而紅起來的。

不是不會 不屑為之

其實這些性話，誰都會講，只是有所為有所不為，不是會不會的問題。當街脫褲子，不是不會，乃是不屑為之。

現在除了電子媒體及平面媒體經常色情掛帥外，電話也搞色情，網路更是便宜的色情觀賞站。國中生書包一打開，也會發現色情漫畫及書刊。

滿眼淫色最後的結局是甚麼？結果是止不住犯罪。

性愛是造物主賜給人的美好禮物，適切用之給人帶來歡悅，滿眼淫色則會帶來災難。

（本文與台灣醒報同步刊登）