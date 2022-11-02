王建煊／王老先生講故事之176：要遠離試探

財團法人愛心第二春文教基金會成立，在討論董事長任期時我堅持，連選只得連任一次。從前我在擔任科學管理學會理事長時，也將理事長任期改為只能連選連任一次。目的在建立制度，避免一個人任職太久。

因為人都有軟弱的時候，不明定只能連任一次，就有人戀棧權位，不肯離去，弄得整個單位都要死不活的，了無生機。

權力的戀棧

我在參加選舉時，有各界捐款，我都請最有名的會計師查帳。我主持的基金會除了委請會計師查帳外，各界捐款一律從郵局或銀行畫撥。偶爾收到現金，也都去郵局再劃撥一次。這樣郵局畫撥的帳，就是我們的帳，可以互相勾稽。因為人容易被試探，錢沒有人不喜歡，管理制度有瑕疵時，有人就會逃不過試探而犯罪。

我在擔任財政部長及經濟部次長時，絕對不跟商人應酬，必要時請他們來部裡吃便當。目的在不給自己及別人有被魔鬼試探的機會。許多貪污舞弊的行為，開始時可能只是吃頓飯，繼而送些小禮物、大禮物，最後變成貪污，而犯下牢獄之災。

擋不住的誘惑

有位高官，平時甚為正派，後來發生緋聞案，認識的他人都甚感詫異，認為不可能。這位高官因為要參加選舉，常與許多地方角頭在一起，爭取選票。吃飯喝酒不能免，酒後到KTV唱歌，慢慢的與異性打情罵俏，最後抵擋不住情慾誘惑，與女人上了床。

人性是軟弱的，遇見試探時，常常難以抵擋。我們常笑話別人貪污或有外遇，其實輪到我們自己時，又有幾人能逃過試探呢？

使徒保羅說：「我也知道，在我裡頭，就是我肉體之中，沒有良善；因為立志為善由得我，只是行出來由不得我。故此，我所願意的善，我反不作；我所不願意的惡，我倒去做。我覺得肢體中另外有個律，和我心中的律交戰，把我擄去，叫我附從那肢體中犯罪律。」

遠離試探

所以保羅最後痛苦的說 :「我真是苦啊！誰能救我脫離這取死的身體呢？」

由保羅真切的陳述中，可以發現人要遠離試探引誘是何等困難，所以每個人都要儆醒自守，隨時與試探引誘作戰，因為遠離試探是防止堕落最有效的方法。

（本文與台灣醒報同步刊登）