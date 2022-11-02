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王建煊／王老先生講故事之175：節儉與吝嗇

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
自己吃陽春麵是節省，請朋友吃陽春麵是吝嗇。 示意圖(ingimage)
自己吃陽春麵是節省，請朋友吃陽春麵是吝嗇。 示意圖(ingimage)

自己吃陽春麵是節省，請朋友吃陽春麵是吝嗇。嚴以待己，寬以待人，節儉而不吝嗇或可兼備。

何謂節省？

一張衛生紙當手帕用，擦鼻子又擦桌子，這是節儉嗎?不新鮮的食物，發霉的餅乾，吃下肚是節省嗎?

有次去一家老人院作公益活動。老人們每兩人一間，裡面堆满了破爛物品。管理人員說沒辦法，老人們省吃儉用，喜歡撿別人丢棄的物品回來，以致房間內臭氣充斥，久久必然生病，且會影響他人的居住環境。這是節省嗎?

自己吃陽春麵是節省，但如天天吃，必然營養不良，生起病來耗費更多錢。所以嚴以待己，若不能持之以道，亦非節儉之方。

窮人的慷慨

有位靠修雨傘、修皮鞋、磨菜刀為生的老先生，修雨傘，每把收費十元，老人、原住民、窮人來修免費。九二一大 地震時他捐了一千元，數字雖不大，但卻是他修一百把雨傘的收入。此外他拿到六千元老人津貼，又捐一半送災區建學校。

有位七十七歲的老先生，獨居花蓮海邊一處不到二坪的鐵皮屋裡，九二一大地震時，他捐了一百萬元。

在關鍵時刻，我們常能看到節儉與吝嗇的差異，從很多小人物身上，更能體會到愛與慷慨的合一。

餓死與胖死

現在全球每天有四萬人餓死，他們都是在饑餓邊緣掙扎的人。 但是全球過胖的人有十一億人，美國人55%體重過重，成人中每四人有一個是大胖子，每年因肥胖相關因素而死亡的人更有三十萬。

美國人55%過重，但是孟加拉及印度分別有56%及53%的人，體重過輕，南北貧富差距極大。

世人如何發揮愛心，節儉以助貧困，不再吝於救人，世界將可以活得更美好一點。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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