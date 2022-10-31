王建煊／王老先生講故事之174：我打了他兩耳光

有位朋友在美國做房地產，被對手騙了一百多萬美元，想到在美國辛苦幾十年的儲蓄，一下就泡湯了，不禁悲從中來，生氣、憤怒又傷心。

騙子出現在眼前

騙他的人跑了，但幾年後，這個騙子居然又出現在一個上流社會的餐會上，穿著入時，一副有錢又高貴的紳士模樣。他看到了，立即上前去，在眾目睽睽下，打了那個人兩耳光。

這個人跑去控告他，並要求民事賠償一千萬美元。官司打了好幾年，律師費也花了好幾萬元，最後雖無事，但花的精力及律師費，仍是沉重負擔。事後他回憶說，兩耳光的成本確實太高了點。

盛怒下的行為

人在盛怒下的行為，常常會傷害自己，為自己帶來無窮的麻煩。因此在盛怒下，最好不要作任何重大決定，先冷靜一下再說，定會周延平和很多。

有位農夫出資為兒子蓋了幢透天厝，價值千萬元，最近因為兒子不孝，一怒之下雇人將房子拆了。但是房子已送給兒子，並登記在兒子名下，房子是兒子的，父親怎麼可以去拆除呢？這就如同我們任意將他人的房子拆除一樣。兒子若去告，這位父親一定會吃上官司。

提升自身修養

有個女孩與交往多年的男友吵架，她一怒之下嫁給了替父親開車的司機，目的在出氣，氣氣她的男友。這樣拿自己終身幸福出氣的人，將來會快樂嗎？可能有一輩子也出不完的怨氣。

人在盛怒下的不當行為，常會使自己懊惱莫名，但是很多人卻不願承認，一直生活在那種惡性循環自我痛苦、自我虐待之中。其實只要記取教訓，提升自身修養，降低生氣的次數及程度，在盛怒下盡量不要作快速回應，自惹的困擾就會減少許多。

（本文與台灣醒報同步刊登）