王建煊／王老先生講故事之173：巧妙的效應

有個國家最近三年氣溫異常暖和，道路積雪少，方便購物，稅務局又提早退稅，消費增加，國家經濟成長率表現特別亮麗。

調查顯示，火車開通後，沿線居民夜裡容易被吵醒，作愛機會增加，生育率竟超過其他地區。

種高山茶造成山崩

很多人喜歡喝高山茶，但是由於高山茶樹，是淺根植物，無法吸收大量水分。茶樹下必須除草，一片光禿禿的，水土保持不易，容易發生土石流，造成傷亡。為防止這種不幸，有人建議應該拒喝高山茶。

氣候溫和會帶動經濟成長率，火車通行會提高生育率，喝高山茶居然成為山崩及土石流的罪魁。

英國工業革命後，工業城市煙囪林立，黑煙彌漫，附近的樹木都被黑灰染成了黑樹。黑樹上的白蛾，因為顏色對比，容易被鳥啄食，因而大量減少。黑蛾則因獲得更多的保護，得以大量繁殖。久之，便只有黑蛾，不見白蛾了。白蛾居然是工業革命的受害者，恐怕也是大家未曾想到的事吧!

白蛾是工業受害者

一天吃同樣多的食物，進食次數少又狼吞虎嚥的人，比多次進食且細嚼慢嚥的人，體重增加得快，膽固醇也容易偏高。每天進餐次數少於三次的人，57.2%患肥胖症，51.3%膽固醇偏高。每日進餐五次以上的，上述比率分別降為6.8%及17.9%。

同樣的食物分多次食用，可以減肥。

很多人可能也沒有想到，因為每次進餐量少，可降低血中胰島素水平，進而增加脂肪酸的燃燒。上帝所造人體真是奇妙，奇妙到我們只有 目瞪口呆，忍不住讚嘆的份兒。

說法各不同

媒體曝光率高的人，一言一行經常影響著社會大眾。有位高官被質疑到高級餐廳與人吃飯，從事內線交易。高官矢口否認有去吃飯。被人指認後，又改口說有去餐廳沒有吃，因為他只說未去那家餐廳吃飯，並沒用說未去那家餐廳，所以他並未說謊。

有個學生被質疑，昨天偷吃了同學的巧克力，他矢口否認。被指認後，力辯他確實未吃同學的巧克力，他是拿了同學的巧克力吞下去的，吞與吃不同，他未說謊。世事常相互巧妙的影響著，人每天都在影響別人，也無聲無息的接受別人的影響。

（本文與台灣醒報同步刊登）