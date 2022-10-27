王建煊／王老先生講故事之172：常補充營養

辦公室樓頂上種了幾盆南瓜，雖然不指望它結瓜，但南瓜豐厚的大葉子及長藤，當作花卉來欣賞，也是不賴的庭園佈置。

沒有水 奄奄一息

種南瓜必須有充足的水分，要天天澆水，尤其種在盆子裡的南瓜更是如此。有次週休二日沒上班，忘記澆水，原來茂盛的南瓜葉子立刻呈乾癟狀，躺在地上。我想完了，心中有些懊惱，為甚麼忘記澆水，種了一個多月的南瓜一下子就完了？但是仍然死馬當活馬醫，趕快澆水，過不了一小時，南瓜葉又都亭亭玉立，生氣盎然。

水是南瓜生長最重要的營養品，有了水，生氣盎然，否則就奄奄一息。

食物比藥有效

非洲及其他極端貧窮的地區，許多人生病，醫治的方法很簡單，給他們食物，病就好了。因為營養缺乏，百病叢生。治療這些貧窮病人，食物比藥品有效。

有位同事擔任主管，工作十分忙碌，每次感冒總要半個月以上才會痊癒，因此每次感冒他都很緊張，大把大把的藥往肚裡吞，經常要求打針，甚至中西醫一起來。但是效果均不佳，因為對他來說，治療感冒最有效的方法，不是藥，而是充分休息，如果能事事不管，休息兩、三天，感冒自然就好了。

休息比吃藥好

非洲因為缺少肥料，地力耗竭；亞洲土壤鹼化；中南美洲，因丘陵地超限耕作，土壤流失。其實，恢復地力最好的方法，是實施休耕，讓土地休息一下。休耕時可種植一些植物，然後翻埋在地裡，成為最佳肥料。

有人演講枯燥貧乏無味，就拼命去讀演講學，並模仿別人的演講動作手勢，但仍然沒人欣賞。解決之道，不是模仿別人，而是要補充營養。多讀書、多增加些人生歷練，肚裡有東西，講出來的內容自然精采、吸引人。

有人脾氣太壞，需要補充修身的營養品；有人心靈空虛，需要補充心靈雞湯。人體需要各種營養，補對了，及時補上，人生就有精神了。

（本文與台灣醒報同步刊登）