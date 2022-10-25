快訊

「對不起⋯我已經不是以前的自己」 蔡淑臻發文吐心聲：不是想討拍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王建煊／王老先生講故事之169：多想有益的一面！

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
多想有益的一面！ 示意圖(ingimage)
多想有益的一面！ 示意圖(ingimage)

王先生自嘆自怨地對老李說:「我真命苦，退休了還要經常各地演講、上電視、寫文章，一點空閒時間都沒有。要是能像你天天散散步、看電視，想去哪裡就去哪裡，那該多好。」

但老李也自嘆自哀地對王先生說:「我要是像你一樣，天天有人請去演講、上電視節目、又能寫文章，那該多好，我現像廢人一樣，天天無所事事，好像在等死一樣。」

這山看那山高

人常常處於相互羡慕的境界，為甚麼會這樣 ? 因為我們常常看到別人擁有事物的美好面，對自己擁有的，卻只見其短。因而發生我羡慕你，你倒反而羨慕我了。

因此我們不論碰到怎樣惡劣的事，都盡量去想它有益的一面，想想那美好的一面，心情就會好很多。

演講、上電視、寫文章固然辛苦，但想到自己演講、寫 文章能受人歡迎，上電視能在萬人面前表達意見，這不是人人都能擁有的機會，想著想著就要感謝上天的恩賜，自哀自嘆更無必要了。

忙碌一生，晚年能過著休閒的生活，這也是人生的一大享受，這也不是人人都能享有的，想著想著就會自覺愉快起來。

追女朋友自己受益

有個男孩暗戀村裡一個大戶人家的女孩，女孩不但家裡富有，而且唸北一女中，成績很好。他自己唸的學校非但不好，成績也差，甚覺沒有希望。但為了追這個女孩子，他努力唸書，去補習班補習，也改掉不少壞習慣。

後來這位女孩大學畢業，去美國嫁了別人，他當然很傷心。但是想到自己能發奮讀書，有了大學文憑，都是拜這位小姐之賜。想著，想著，非但不生氣，反生感恩之心，後來他也找到了一位美麗的妻子。

萬事互相效力

有個人參選市議員，忙碌了半年，累得半死，投資六百多萬元，最後落選了，甚是難過。但是想到六個月選舉的日子，自己學到了太多的東西，無論表達能力、應對能力、對事情的認識都有許多的進步，而且結識了好些朋友，這些都是書本上學不到，金錢買不到的。

想著，想著，他落選的痛苦就減少了許多。隔了四年，他又參選市議員，終於高票當選。

聖經上說:「萬事互相效力。」任何倒楣的事，都有其有益的 一面，多想有益的一面，人就能常常快樂起來。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

延伸閱讀

王建煊／王老先生講故事之168：現在她不在乎了！

王建煊／王老先生講故事之167：通知清潔工來！

王建煊／王老先生講故事之166：孩兒不孝 先走一步

王建煊／王老先生講故事之165：自私的男人

相關新聞

王建煊／王老先生講故事之169：多想有益的一面！

王先生自嘆自怨地對老李說:「我真命苦，退休了還要經常各地演講、上電視、寫文章，一點空閒時間都沒有。要是能像你天天散散步、看電視，想去哪裡就去哪裡，那該多好。」

沈呂巡／從美國解密史料看聯合國排我案

廿五日是我被聯合國排出的五十一周年，回顧這段歷史，已有不少史料或個人回憶，但最重要的資料之一，就是美國國務院二○○四年出...

王建煊／王老先生講故事之168：現在她不在乎了！

有位太太五十多歲，她說，她從小就很愛漂亮。小時候用媽媽打毛線的鈎針，在眼皮上壓，希望能壓出雙眼皮來，又偷拿媽媽的口紅來塗。

廖元豪／少數族裔優先入學是「種族歧視」嗎？

美國最高法院即將審理一個攸關種族敏感、族群平等的大爭議：哈佛大學以及北卡大學，對非裔、拉丁裔等少數族裔學生「優先考量」的...

盛治仁／有效的自我管理 從瞭解自己開始

最近重讀彼得杜拉克一九九九年發表的「自我管理」（Managing Oneself）一文，他提醒大家在面臨人生和工作重要決...

李清志／市長的品格

日本電視台二○○七年曾推日劇「派遣員的品格」，描寫日本社會派遣員現象，為工薪階層加油打氣，此劇推出受到極大歡迎；暌違十三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。