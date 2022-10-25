王建煊／王老先生講故事之169：多想有益的一面！

王先生自嘆自怨地對老李說:「我真命苦，退休了還要經常各地演講、上電視、寫文章，一點空閒時間都沒有。要是能像你天天散散步、看電視，想去哪裡就去哪裡，那該多好。」

但老李也自嘆自哀地對王先生說:「我要是像你一樣，天天有人請去演講、上電視節目、又能寫文章，那該多好，我現像廢人一樣，天天無所事事，好像在等死一樣。」

這山看那山高

人常常處於相互羡慕的境界，為甚麼會這樣 ? 因為我們常常看到別人擁有事物的美好面，對自己擁有的，卻只見其短。因而發生我羡慕你，你倒反而羨慕我了。

因此我們不論碰到怎樣惡劣的事，都盡量去想它有益的一面，想想那美好的一面，心情就會好很多。

演講、上電視、寫文章固然辛苦，但想到自己演講、寫 文章能受人歡迎，上電視能在萬人面前表達意見，這不是人人都能擁有的機會，想著想著就要感謝上天的恩賜，自哀自嘆更無必要了。

忙碌一生，晚年能過著休閒的生活，這也是人生的一大享受，這也不是人人都能享有的，想著想著就會自覺愉快起來。

追女朋友自己受益

有個男孩暗戀村裡一個大戶人家的女孩，女孩不但家裡富有，而且唸北一女中，成績很好。他自己唸的學校非但不好，成績也差，甚覺沒有希望。但為了追這個女孩子，他努力唸書，去補習班補習，也改掉不少壞習慣。

後來這位女孩大學畢業，去美國嫁了別人，他當然很傷心。但是想到自己能發奮讀書，有了大學文憑，都是拜這位小姐之賜。想著，想著，非但不生氣，反生感恩之心，後來他也找到了一位美麗的妻子。

萬事互相效力

有個人參選市議員，忙碌了半年，累得半死，投資六百多萬元，最後落選了，甚是難過。但是想到六個月選舉的日子，自己學到了太多的東西，無論表達能力、應對能力、對事情的認識都有許多的進步，而且結識了好些朋友，這些都是書本上學不到，金錢買不到的。

想著，想著，他落選的痛苦就減少了許多。隔了四年，他又參選市議員，終於高票當選。

聖經上說:「萬事互相效力。」任何倒楣的事，都有其有益的 一面，多想有益的一面，人就能常常快樂起來。

（本文與台灣醒報同步刊登）