沈呂巡／從美國解密史料看聯合國排我案

廿五日是我被聯合國排出的五十一周年，回顧這段歷史，已有不少史料或個人回憶，但最重要的資料之一，就是美國國務院二○○四年出版的相關解密史料，極值一讀。

第一份文件是美國駐聯合國代表團一九六九年元月呈國務院的電報，當時我代表權問題仍未現惡狀，但美方已示擔心並謂將與我駐聯合國代表劉鍇諮商。接著各文件顯示所涉單位，不但包括國務院、各駐外館團處、國防部、中情局及國安會等等，甚至包括了總統、國務卿、國安顧問個人談話的紀錄，中間以如何助中華民國保持聯合國席位，但以情勢日變，中共入會恐非長遠可擋，如此有一大堆建議出現，包括兩個中國、一中一台、一中兩府、一中兩席…。

令人甚有興趣之一，是一九七○年十月在紐約的我駐日內瓦聯合國辦事處鄭寶南大使及外交部楊西崑次長與美國大使的午餐敘。鄭大使以「個人看法」提出「某些形式的雙重代表權」，指出此不但需要相當努力，且包括高層次的政治重視，這在我方即在嬴得蔣總統認可。

文件結論評稱此為首次我方高層官員提出願討論雙重代表權問題。鄭大使的表現，在當時可稱驚人。而美方終亦依鄭氏之請，於次年四月派前副國務卿墨斐為特使，專訪台北晉見蔣總統。

墨氏謂，中華民國現承受嚴重的聯合國會籍危機，美我必須力求合作以求化解。墨氏提出對雙重代表權的想法，認為此依據會籍普遍化原則，可設定一個中國有兩個代表，但何方代表中國應由兩方自行決定，美國將繼續支持中華民國，中共或因此拒絕參加聯合國。蔣又問那安理會問題如何解決？墨氏答新草案將試避免此一問題，也助中華民國保有安理會席位。

蔣氏隨指出代表權案與安理會會員案實不可分，而原有重要問題案的通過仍應是我努力的目標，中華民國不會阻止美國做出新方向的努力，只要不傷及我方。最後雙方決定雙重代表權的新方案須速著手，由美方主稿。墨氏同意，並謂參與者愈少愈好。

墨氏回美後待約一個月才見到尼克森，直言蔣以為聯合國問題惟有美方協助，願意接受兩個中國的安排，但我方必須保有安理會席位，尼克森立評，在二中原則下予我安理會席位，事實上無可能。墨氏又以蔣已年邁，但其身邊之人，包括其子，皆甚務實，然蔣頗受蔣夫人影響，墨氏以為美國目前所可為仍係保持現狀。

台美接著幾個月中展開多次諮商，卻少有具體結論。危機來臨時無計又只好走回重要問題案，即排除中華民國需三分之二多數決，十月廿五日投票時仍以五十五票對五十九票而敗，我代表團決定不再參加會議隨離場。接著大會就阿爾巴尼亞所提中共入會案並排除「蔣介石的代表」投票，以七十六對卅五大勝。如此，不只是我一時退出會議，而是根本被排出聯合國。

會後不數日周書楷外長、沈劍虹大使及外交部北美司長錢復在華府會見國務卿等高層。國務卿問周我方對保持其他聯合國專門機構會籍的看法，復稱美方將續助，不數日國務院內部確有一文件詳列各專門機構並予檢討，但可惜無一成功。

鄭寶南大使當年有一女秘書，她曾告我稱，鄭大使以一人之力，與十幾個國家大使辯論我案，令人佩服。我曾想，以鄭大使當年主動向美方提出我對雙重代表權的構想，如能步步進洽爭取各方而倘能成功，則我聯合國案似能走出一條路來。前人風範，至今令人崇仰。（作者曾任駐美代表）