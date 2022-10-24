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王建煊／王老先生講故事之168：現在她不在乎了！
有位太太五十多歲，她說，她從小就很愛漂亮。小時候用媽媽打毛線的鈎針，在眼皮上壓，希望能壓出雙眼皮來，又偷拿媽媽的口紅來塗。
從小在乎漂亮
她年輕時腳指甲及手指甲，常塗不同顏色的指甲油，穿流行衣服，鞋子及皮包一定要跟衣服配成套，還經常做頭髮，耳環更是許多副，化粧品再貴的都要買，處處講求漂亮。
可是現在五十多歲，臉再怎麼化粧都是皺紋一條條，人也胖了，怎麼穿也就是那樣。她說:「現在我想通了，只要健康就好，漂不漂亮不在乎了。」
有位太太十分好強，甚麼東西都要跟別人比，而且一定要贏，孩子成績雖然不錯，但輸給鄰居，她很生氣，要孩子日夜補習。別人學鋼琴，她的孩子也要學；別的孩子拉小提琴，她的孩子也要拉，她的孩子一定要比別人更多才多藝她才滿意。
凡事一定要贏
先生在公司裡沒升上經理，她生氣的要先生辭職，換一家公司，一定要當上經理，即使薪水低了，工作環境變差了，也在所不惜。
現在這位太太五十多歲了，她說，想起從前的好勝要強，實在有些幼稚，人生許多事到頭來都是一場空，事事跟別人比真是無聊。她現在想通了，只要生活得實在，是不是比別人好，她都不在乎了。
終於想通了
有位做母親的，對孩子管教極為仔細，從孩子擠牙膏、刷牙、穿衣、穿鞋，她都要管。讀書、交朋友更是緊迫盯人，孩子吃不消了就反抗，母子關係愈來愈差，後來孩子根本就不想再與母親講理了。
現在，這位母親終於醒悟，她想這樣管孩子，會適得其反，不是辦法，也不再嘮嘮叨叨，親子關係因而大為改善。有天孩子對媽媽說：「媽！妳真是好母親。」她高興得不得了，她說她想通了，現在孩子在瑣事上稍差或稍慢一點，她不在乎了。
（本文與台灣醒報同步刊登）
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