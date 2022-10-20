王建煊／王老先生講故事之167：通知清潔工來！

有天在一家大旅館用早餐，發現地上有五、六支香菸頭，乃告訴服務小姐，應該清掃一下，以免影響餐廳形象。小姐笑了一下說，她會通知清潔工，但直到我吃完早餐也不見人來清掃。

不干我的事

因為服務小姐的職掌是招呼客人點菜、送菜及清掃桌面，地面清潔則不屬其工作範圍。更妙的是，她們都將桌上髒物掃到地上。桌面乾淨了，地上卻越來越髒。她們認為桌上乾淨是我負責，地上髒是清潔工負責，不干我的事。

這家旅館我住了好幾天，每天都拿餐券到餐廳用早餐，因為早餐是包括在住宿費裡的。而每天我幾乎都看到同樣狀況，沒有絲毫改善。

另外我也發現到這家旅館及餐廳，似乎生意都不怎麼好，十分清淡。生意不好的原因，雖然我沒有時間去詳查，但是看到前述那種狀況，其原因也不想可知了。

管理應明訂職掌

管理是一門重要的科技，任何一個企業或機構，如果管理不善，最後不是倒閉，就是更換業主。厲行分工制度，明定各人的職掌，是任何管理中不可或缺的項目。

但是無論分工及職掌的劃分如何嚴密，總有疏漏未及之處，像前述這家餐廳，清潔工必待早餐時間結束後，才來整體清掃。用餐期間，地上髒物誰來處理則未明訂，發生了疏漏。有的餐廳派有清潔工隨時清掃，地面就清潔多了。

生命共同體

在政府機構裡因為分工管理制度不佳，效率低落，常發生管鉛筆的人，不管毛筆。最常見的例子是司機，政府機關上下班開交通車司機，平常無所事事，其他的人再如何忙，也不干他的事。但是在民營企業則不同，司機不是幫忙卸貨，就是有其他的事要做，這樣成本降低，才能賺錢，公司才能活下去。

公司活不下去，最後員工也完了。因此在管理上，如何讓員工有這樣共存亡、生命共同體的體認，是管理上的一大哲學。當員工都有了這種體認，管理上的許多死角都可以被清除，公司或機關才能堅強地活下去。

（本文與台灣醒報同步刊登）