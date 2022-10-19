王建煊／王老先生講故事之166：孩兒不孝 先走一步

「孩兒不孝，先走一步」，這是有些孩子為了芝麻小事要自殺時，寫給父母親遺書中的話。現在青少年動輒械鬥、砍人、飆車，置生命於不顧。台灣青少年死亡原因中，自殺排名第三，他殺排名第四。花樣年華，生命正將綻放火焰的時候，他們卻這樣的不愛惜生命，能不令人嘆息嗎？

愛惜生命與恨惡生命

但是我也看到許多青少年與病魔奮鬥，熱愛生命，令人深深感動的例子。有次我應邀參加一位身心障礙朋友的新書發表會，作者在兩歲時發現患有黏多醣症，俗稱黏寶寶，現在雖已十九歲，但身體卻只有五歲的樣子。

她聽障，耳朵裝有小管子導水。兩眼大而凸出，幾乎看不見東西，要用放大鏡及十六吋的螢光幕協助寫字，寫十幾個字就要休息一下，在這樣艱苦的環境下，她完成了《寫出生命的彩虹》這本書，並舉行新書發表會。

至死不放棄

她言語困難，需要媽媽替她翻譯，別人才聽得懂。她關節變形，肝脾腫大。醫界說黏多醣症，仍無有效治療方法，多數童年就病故。可是這位小姐，卻興緻勃勃的，要成為一位作家，還要寫更多的好書，來激勵世人，十分令人敬佩。

新莊一位國小二年級的小男孩，膀胱罹患橫紋肌肉癌，多次化療，人瘦得只剩皮包骨，醫生已放棄，並已住進安寧病房。但是他並不放棄，在母親的協助下，返校與同學相聚二十分鐘，享受過去的美好回憶，他說他要與病魔奮戰到最後一刻。

腦中風者寫書

另外一位國中三年級的女孩，患有先天性地中海型貧血症，每天要注射十小時排鐵劑，用以減緩體內鐵質沉積。我在想每天如果注射一小時，可能就受不了，何況是每天十小時呢？這個孩子的耐力，熱愛生命與病魔奮鬥的精神，能不令人欽佩嗎？

鮑比曾是法國《時尚雜誌》的總編輯，因為腦中風，全身不能動彈，不能言語，只有左眼尚能眨動。藉著這種貶動來作意思表示，在朋友的協助下，完成了《潛水鐘與蝴蝶》這本回憶錄。

與時下許多青少年，動輒「孩兒不孝先走一步」來相比，前面這些生命條件痛苦的人，可能早已自殺無數次了。可是他們卻鍥而不捨的與病魔奮鬥，就是因為生命是可貴的，生命是美妙的，只要活著就有希望。

（本文與台灣醒報同步刊登）