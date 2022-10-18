王建煊／王老先生講故事之165：自私的男人

自私之心，人皆有之。但就性別來說，男人大於女人。女人的愛心及耐心都比男人大，所以女性平均壽命比男人長。人們常說女人小心眼、貪小便宜，其實女人比男人肯犧牲、肯付出。

女人比男人肯犧牲

女人結紮是男人的十四倍，花在家務的時間是男人的五倍，35％的女性會因婚姻離開職場，男人卻很少如此。全台灣為了照顧家人而無法工作的女性有一百六十二萬人。15%女性在先生的企業裡工作，當廚師、會計、小妹，且多數不支薪。

家裡有父母或公婆中風生病需要照料時，在台灣50％是妻子負責。夫妻共同照顧夫家父母的佔75％，但是共同照顧娘家父母的只有29％。

男性非常自私

全世界文盲有九億六千萬人，其中三分之二是女性。每年有五十八萬五千名婦女死於妊娠，七萬名婦女死於墮胎，一百萬名婦女死於性病。發展中國家婦女死亡人數是已開發國家的一百倍，每年被拋棄或被殺的女嬰超過四十萬人。

人類始祖亞當與夏娃因犯罪被趕出伊甸園後，人的日子便多半痛苦。但就性別區分，女人的境遇顯然比男人差。其中原因，許多來自男性的自私。

在男性主導的社會裡，男性的自私，視女性為已產，導引出來的制度、法令規章，亦多有不利女性的。時至今日，世界上仍有些國家，女性是沒有投票權的。

拈花惹草被視為風流

男人拈花惹草被視為風流，女人紅杏出牆則罪大惡極。嫁雞隨雞、嫁狗隨狗，這些都是男性自大自私的具體表現。

造物主造男造女，為的是讓男女互相扶持。造物主說：「那人獨居不好，我要為他造一個配偶幫助他。」

夫妻是緊密結合在一起的生命共同體，所以聖經上又說：「當愛妻子如同愛自己一樣。」兩性和諧，人類之福；一性獨大，人皆受累。

（本文與台灣醒報同步刊登）