王建煊／王老先生講故事之164：資產變成負債

先生參加一項宴會，約好太太晚上九點開車去接他，但宴會遲至十點多才結束，令在外頭枯等的太太心情十分惡劣。主人送客時與其他友人熱情的來到車前向這位太太致意。

夫人的臉色

大家興高采烈的說:「夫人，妳好呀！不好意思讓妳等這麼久。」可是當車門打開，大家看到這位夫人氣嘟嘟的坐在車上一言不發、怒目斜視時，大家高昂的聲調立刻停止下來，紛紛小聲的說:「快走，快走。」丈夫則尷尬地坐進車子，一路上兩人不發一言地回到家裡。

這位夫人一臉苦瓜的冷漠態度，可能是人之常情，並沒有錯。但是這樣的態度對她是好還是不好呢？

宴客的主人們如果也是小氣型的人，他們心裡可能會想，妳擺甚麼臭臉給我們看！當下次再遇到她時，他們或許也會冷冷的對待她，還以顏色。如果這些人是妳先生的長官或公司重要客戶，那就更吃不完兜著走了。

讓別人感到虧欠

先生也會想，宴會遲了，是對不起你，但也犯不著這樣沒風度，把場面弄得這麼尷尬，這種事情多發生幾次，夫妻感情當然會受到負面影響。

相反地，這位太太如果能夠忍一忍，很有風度的對待那些朋友，他們會感覺這位太太脾氣真好，是位賢妻良母。宴會太遲結束的歉疚會更深。丈夫也會感到對不起妻子，讓她苦等了一個多鐘頭。

別人對我們的虧欠是我們的資產，因為有一天別人會找機會補償的。但可惜的是，這位太太將資產變成了負債。古語說 : 「小不忍則亂大謀。」資產變負債就是小不忍則亂大謀的結果。

發脾氣沒有好處

當別人對不起我們的時候，我們雖有理由發脾氣，但發了脾氣後果如何呢？如果後果是好的，那不妨發頓脾氣。但如果是壞的，為甚麼在倒楣之後又要再糟蹋自己一次呢？多累積一點資產不是很好嗎？可是多數人常想不通這一點，經常將資產變負債，十分可惜。

（本文與台灣醒報同步刊登）