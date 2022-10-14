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王建煊／王老先生講故事之163：這裡不是牠們的家

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
這裡不是牠們的家。示意圖(ingimage)
這裡不是牠們的家。示意圖(ingimage)

台北有段時間流行用金魚缸養水母，街頭常看到群眾圍觀水母的販售。許多人情不自禁或在孩子的要求下，也買了一隻水母回去養。有的水母還染了色，十分漂亮。

金魚缸不是牠們的家

可惜這些水母沒多久就死了，因為小小的金魚缸不是牠們的家。水母原本生長在海底，能感受光線變化，日出時能浮至海平面，讓體內的藻類製造養分給牠。

這些適應深海的動物，撈上岸來，不多久就會死亡，染了色的死得更快。金魚缸不是牠們的家，而是他們的墳場。牠們在金魚缸裡等待死亡，只因為人們想獲得短暫的快樂。

台北市動物園養了三百種，共二千五百隻各類動物，牠們居住面積只有動物園的十分之一，每天供三萬遊客欣賞。這些動物本應生活在大自然的天地裡，但是卻被終身拘禁在一小塊區域裡。這些動物快樂嗎？不會，因為動物園的籠子不是牠們的家。人類何時才能讓他們回家呢?

外國不是他的家

有次同學會通知我，有沒有時間去機場迎接老師的骨灰。因為老師臨終前交代，要落葉歸根，他的骨灰要帶回台灣，灑在故鄉的土地上。因為外國不是他的家，台灣才是他的家。

小時候在鄉下，家裡養狗也養雞，白天牠們出去溜達，晚上都會自動的回到自己窩裡去，因為牠們知道那是牠們的家。

所有的動物，包括人在內，不管我們是用房舍或大自然的野地來作表徵，我們都有家的觀念，回家的感覺真好。但是人類真正家究竟在哪裡呢？地上，還是天上?

你們在世寄居

聖經上說:「你們在世寄居。」既然在世只是寄居，就表示我們的家不在地上。基督教說:「我們的家在天上。」人的生命是一口氣，是個無形的靈，被裝在身軀裡，在世上生老病死走一趟。最後生命又從軀殼裡出來，回到天上造物主那裡去。

世界不是我們的家，因此人在世上所能矜誇的，多是勞苦愁煩。但是有一天我們要回到天上的老家去，那時才有真正的快樂，因為那是我們真正的家。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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