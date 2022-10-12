王建煊／王老先生講故事之162：無奈中的樂觀

瓦斯爆炸，工廠裡死傷二十餘人。有個人手臂上被碎片劃破，臉上也流著血，大嘆倒楣。但是看到急診室裡，有人斷手斷腿的，心裡深自慶幸，自己手腳還俱全，心情舒坦多了。

斷手腿的人，想到自己有可能終身殘廢，不禁悲從中來。但是聽說有幾位同事是當場被炸死，想到自己還幸運地活著，痛苦也減輕了許多。

比下有餘

有個工廠經常安全出問題，一個女工已經第三次被炸傷了。人家問她為甚麼還要留在這家工廠，她說她已經不錯了。許多鄰居因為公司倒閉，待在家裡沒有收入，想到那些失業的鄰居，她就暗自慶幸。工廠安全雖然差一點，總還有工作做呀！

印度雅加格達有一處窮人居住的地方，被稱為地獄旅館。那雖是一幢被遺棄的房子，卻是貧窮人夢寐以求的棲身之地。衛生之差前所未見，而窮人搶得的一席之地，其實也只有一床氈子那麼大。只要一有人死了，就會有幾十個人去搶那塊小地盤。地獄大概就像那個樣子吧！

搶住地獄旅館

這座地獄旅館，真不是一般人可居住的地方，但是在那裡搶到一席之地的窮人，卻慶幸萬分，自己總算有處安身的地方了。

世界上窮苦的地方太多了，其窮苦的程度，有時真的是我們沒有辦法想像的。我曾經親眼看到某國家的工廠，每天工資換算後只有新台幣十塊錢。十塊錢怎麼生活呢？但是他們仍然樂觀以對，因為他們慶幸有工作做，每天還有十塊錢，比起那些沒有收入的人，他們已是幸運兒了。

無奈中樂觀

許多遭遇悲慘或極端窮困的人，他們之所以能活下去，原因之一是他們都具有「無奈的樂觀」，這種無奈的樂觀是與生俱來的。當我們看到還有人比我們的境遇更惡劣時，我們的痛苦就會減少，我們承受痛苦的能力也會相對增加。所以無奈的樂觀有時雖有些阿Q，但卻也是醫治痛苦的良藥之一。你說是嗎？

「在無可指望的時候，因信（心）仍有指望。」（聖經羅馬書四章18節）

（本文與台灣醒報同步刊登）