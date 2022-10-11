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王建煊／王老先生講故事之161：失之東隅 收之桑榆

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
「每遇一事，必有一恩。」上帝是不誤事的。示意圖(ingimage)
「每遇一事，必有一恩。」上帝是不誤事的。示意圖(ingimage)

後漢初年，漢光武帝劉秀大將馮異迎戰赤眉敗北而歸，後來馮異重整軍隊，終大敗赤眉軍。劉秀在嘉勉馮異時說，此次戰役可謂「失之東隅，收之桑榆。」

失敗必不氣餒

東隅指東方日出之地，桑榆指西方日落之處。失之東隅，收之桑榆，意指開始時在這邊失敗了，但最後在另一處卻獲得了勝利。人生的旅途上，充滿了失之東隅，收之桑榆的事。因此失敗時不必氣餒，在日落之地，可能就有成功的喜悦。

有個朋友得糖尿病，嚴禁吃糖，但他又極喜甜食，有次趁太太不注意，偷吃了塊巧克力，高興得不得了，真是享受極了。我想這種高級享受，只有他這種糖尿病患者才能有的，我們天天吃巧克力，也從來沒有他這麼享受過。

不幸反而成就自己

發現X光的倫琴(Roentgen)，德國人，高中讀書時，同學在黑板上寫了些戲謔老師的話，倫琴幫同學掩飾，結果被勒令退學。在沒有辦法的情況下，她轉到瑞士工業大學就讀，遇到一位很好的老師，改變一生。最後在1901年發現X光，獲得第一屆諾貝爾物理獎。

被勒令退學，固然難過，但誰知因此所改變的新環境，卻讓她一飛沖天。

電腦現在幾乎已成為生活的必需品了，1950年發明第一代電腦的諾曼(John Von Neumann)是匈牙利的猶太人，因為受到希特勒大肆殺害猶太人的迫害，逃到美國。在美國自由富裕的社會裡，才華得以充分發揮，發明了第一代電腦，影響遍及整個世界。

受到迫害固然不幸，但誰知這種不幸，反而成就了他自己，也使整個人類受到益處呢！

人生許多事，是得中有失，失中有得，因此若能寬心對待得失，不但日子好過些，成功的機會也會多一些。

「每遇一事，必有一恩。」上帝是不誤事的。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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