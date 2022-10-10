王建煊／王老先生講故事之160：請勿碰觸 誰理？

歐洲文藝復興運動裡最具代表性的人物達文西(Leonardo daVinci)與米開朗基羅及拉斐爾，並列為當時的三大畫家。達文西不僅能作畫，是藝術家，也是一位科學家。他曾經解剖三十餘具人體，將各器官繪圖成冊，為解剖學先驅。他能作曲，歌聲優美，體格健壯，道德高尚，是罕見的美男子，被稱為是曠世奇才。

勸說反被瞪

這位曠世奇才的許多創作曾在歷史博物館展覽，我去參觀的時候，是倒數第二天，人山人海。展出單位按照達文西留下的草圖，製作了許多模型，例如:排炮、直昇機、降落傘、旋轉橋、鏈條轉動的腳踏車等，十分精巧可愛。為免損壞，每一展出模型旁邊明顯處皆置放「請勿碰觸 Don't touch」的牌子。

但是很多參觀的人視若無睹。一個五、六歲的小女孩在玩弄會轉動的模型時，不亦樂乎。我跟小女孩說:「這個不能玩唷！」旁邊的母親一點反應都沒有，還瞪了我一眼。

有對父子把旋轉橋模型當玩具，兩人一起玩，我對他們指指「請勿碰觸」的牌子，他們看了我一眼，繼續玩。

守秩序人人有責

太太小聲的警告我:「自己看就好，不要在這裡當警察。」說的也是，主辦單位只放牌子，卻不來管，我又不是警衛，管得了嗎？這樣的事充斥在我們的社會裡。陽明山的大花鐘，牌子寫得清清楚楚，不准入內，但卻一個個進去拍照。

音樂會主辦單位，請觀眾關掉手機，但就是有人在會場，摀著耳朵，低著頭在裡面接聽電話，真是要命。美國拉斯維加斯大賭場的夜場秀，十分精彩，且常美女如雲，規定禁止攝影，但就是有閃光燈亮起，回頭一看，是來自台灣的觀光團，真是丟人丟到國外去了。

守秩序是尊重別人的具體表現，國人在這方面是每下愈況，是該檢討的時候了。

（本文與台灣醒報同步刊登）