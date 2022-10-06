快訊

泰國托兒所慘案32人遭槍殺 兇手為「前警官」殺妻兒後輕生

整理包／年底衝一波！出國跨年各家機票大比拚 這航空飛日本只要7千2

影／三重警抓錯人還涉打人 新北警局長：致歉負最大責任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王建煊／王老先生講故事之159：口臭很多種

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
口臭常常是別人聞得到，自己聞不到。 示意圖(ingimage)
口臭常常是別人聞得到，自己聞不到。 示意圖(ingimage)

古猶太法律規定口臭可以離婚，現在以色列法律仍有此規定，每年總有幾對夫妻是因為這個原因，被法院判決離婚的。

口臭的原因

口臭常常是別人聞得到，自己聞不到。有次與一位口臭很重的人在酒會相遇，他很熱情地與我近距離談話，我因為受不了他的口臭一直向後退，但是他卻一直逼向前。最後我沒有辦法，只好將腳伸在前面，身體向後仰，以便拉大距離。

口臭原因很多，例如牙周病、口腔潰瘍、慢性鼻炎、扁桃腺發炎、呼吸道感染等都會引起口臭。人年紀大了，口臭也會增加，因為口腔內細菌增加，而唾液腺分泌的功能卻降低。喜歡吃洋蔥及大蒜的人、工作緊張忙碌的人，都容易口臭。這些原因不消除，只靠嚼口香糖、噴芬香劑或吃幾粒花生米是無濟於事的。

語言也是口臭

有人說話，用語經常很臭，不是三字經就是髒話，要不然就是氣話、重話連連，天天都要跟人吵架的樣子，這是另外一種形式的口臭。

這種口臭也是必須從內心的修練才能獲得改善，必須提升教養，消除內心的怨恨及怒氣，代之以愛。當內心淨化以後，這種語言口臭才能消除。

現在國內政壇上，經常出現語言暴力；媒體上經常出現色情語言，這些都是口臭。消除這些口臭要靠社會大眾的共同努力。語言暴力氾濫的政治人物，選民應該唾棄他們，用選票讓他們離開政壇。

拒看口臭媒體

色情語言氾濫的媒體，觀眾及讀者應該罷讀罷看，讓它們的收視率或閱報率降低，進而被淘汰。

肉體上的口臭，常常自己聞不到，所以每個人都應當時常自我測試，例如對著手哈哈氣或抹一點口水，聞聞臭不臭。

每個人更應該自我鑑察，是否有語言口臭。發現後努力改善，當有形無形的口臭减少或消除時，就會成為一個受歡迎的人了。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

延伸閱讀

王建煊／王老先生講故事之158：燃燒自己 照亮孩子

王建煊／王老先生講故事之157：生女不美父之過？

王建煊／王老先生講故事之155：享受無中之有的喜悦

王建煊／王老先生講故事之154：只怕不得好死

相關新聞

王建煊／王老先生講故事之159：口臭很多種

古猶太法律規定口臭可以離婚，現在以色列法律仍有此規定，每年總有幾對夫妻是因為這個原因，被法院判決離婚的。

方祖涵／對惡棍與聖人的單純想像

在鈴木一朗創下美日通算四千三百六十七支安打紀錄以前，職棒史上僅有兩位擊出四千支安打的選手，分別是彼得．羅斯跟泰．柯布。不...

王建煊／王老先生講故事之158：燃燒自己 照亮孩子

「每個人都有一個偉大的母親」、「世界上母親最偉大」，這樣的話，我想百分之九十九的人都會同意的。但是這幾年我做公益慈善事業，接觸身心障礙的人機會增多，我要說:「世界上母親最偉大，但身心障礙者的母親更偉大。」

施振榮／從王道談健保制度的永續

在人類生活中，健康醫療可謂是重中之重，更是工作與幸福生活的根源，而健保制度更是攸關國人的健康與醫療服務，只不過健保機制能...

王建煊／王老先生講故事之157：生女不美父之過？

我太太從前常跟她爸爸撒嬌：「生女不美父之過。」因為人家都說她長得像父親。其實人長得美不美，這是上天所賜，怪不了自己，也怪不了父母。無人可怪的事，怨天尤人，甚或自暴自棄，鬱鬱終日，皆非智者的做法。

王建煊／王老先生講故事之156：你耳聰目明嗎?

大音樂家貝多芬發現自己聽力已衰退，即將成為聾子時，非常的沮喪。後來寄居在一友人家養病，無意間發現友人之子約十歲左右，是個盲人，但卻十分活潑可愛，並未因為眼睛看不見而怨世悲傷。這給貝多芬很大的鼓勵，得以再站起來，又作了許多永垂不朽的名曲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。