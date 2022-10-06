王建煊／王老先生講故事之159：口臭很多種

古猶太法律規定口臭可以離婚，現在以色列法律仍有此規定，每年總有幾對夫妻是因為這個原因，被法院判決離婚的。

口臭的原因

口臭常常是別人聞得到，自己聞不到。有次與一位口臭很重的人在酒會相遇，他很熱情地與我近距離談話，我因為受不了他的口臭一直向後退，但是他卻一直逼向前。最後我沒有辦法，只好將腳伸在前面，身體向後仰，以便拉大距離。

口臭原因很多，例如牙周病、口腔潰瘍、慢性鼻炎、扁桃腺發炎、呼吸道感染等都會引起口臭。人年紀大了，口臭也會增加，因為口腔內細菌增加，而唾液腺分泌的功能卻降低。喜歡吃洋蔥及大蒜的人、工作緊張忙碌的人，都容易口臭。這些原因不消除，只靠嚼口香糖、噴芬香劑或吃幾粒花生米是無濟於事的。

語言也是口臭

有人說話，用語經常很臭，不是三字經就是髒話，要不然就是氣話、重話連連，天天都要跟人吵架的樣子，這是另外一種形式的口臭。

這種口臭也是必須從內心的修練才能獲得改善，必須提升教養，消除內心的怨恨及怒氣，代之以愛。當內心淨化以後，這種語言口臭才能消除。

現在國內政壇上，經常出現語言暴力；媒體上經常出現色情語言，這些都是口臭。消除這些口臭要靠社會大眾的共同努力。語言暴力氾濫的政治人物，選民應該唾棄他們，用選票讓他們離開政壇。

拒看口臭媒體

色情語言氾濫的媒體，觀眾及讀者應該罷讀罷看，讓它們的收視率或閱報率降低，進而被淘汰。

肉體上的口臭，常常自己聞不到，所以每個人都應當時常自我測試，例如對著手哈哈氣或抹一點口水，聞聞臭不臭。

每個人更應該自我鑑察，是否有語言口臭。發現後努力改善，當有形無形的口臭减少或消除時，就會成為一個受歡迎的人了。

（本文與台灣醒報同步刊登）