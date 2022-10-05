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王建煊／王老先生講故事之158：燃燒自己 照亮孩子

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
燃燒自己，照亮孩子。示意圖(ingimage)
燃燒自己，照亮孩子。示意圖(ingimage)

「每個人都有一個偉大的母親」、「世界上母親最偉大」，這樣的話，我想百分之九十九的人都會同意的。但是這幾年我做公益慈善事業，接觸身心障礙的人機會增多，我要說:「世界上母親最偉大，但身心障礙者的母親更偉大。」

媽媽蠟燭兩頭燒

凡是家裡有一個身心障礙的孩子，大概就要賠掉一個媽媽。這些媽媽有些還是職業婦女，要賺錢養家，要照顧子女，還要為身心障礙的孩子日夜辛勞，真是一根蠟燭兩頭燒，典型的燃燒自己照亮孩子—偉大的母親。

有次我參加身心障礙者才藝表演比賽的頒獎典禮，司儀請得獎的母親上台致詞，目的在讓辛苦的母親也能分享孩子得獎的光榮。可是幾乎每個上台的母親都哽咽得說不出話來，頻頻擦拭眼淚。

家長的辛酸

孩子得獎難道不高興嗎？當然高興，但是為甚麼不停的流淚呢？因為在得獎的背後，不知有多少的辛酸、無奈、失望甚至屈辱，但是路還是得走下去。她們痛苦的不是眼前的辛勞，她們憂心的是，有一天她們老了、去了，誰來照顧她們的孩子。我寫到這裡，就會想到那些苦難媽媽們的模樣，不禁也要流下眼淚來。

有位盲生作文得獎，記者去訪問他的母親，這位媽媽說：「我真的快撐不下去了!」因為家貧，孩子多，她必須工作，照顧子女，每天還要大聲的唸書給雙眼失明的孩子聽。這位媽媽又說:「我不能停，因為我一停，孩子也就停了。」

偉大的母親

有位媽媽，孩子一歲多時得了腦炎，昏燒七天，醒來就成為只會眼睛轉轉，其他都不會動的人了。一眨眼孩子已二十多歲，這二十多年來母親的日子是怎麼度過的呢？母親這支蠟燭還要燒多久呢？真是苦海無邊。

有位媽媽，兩個兒子都得了肌肉萎縮症，得了此症，絕大多數的結局就是慢慢的死亡。當母親知道孩子未來是這樣的結局，眼看孩子的肉體一天天萎縮，終至不能動彈，不能呼吸，母親心中的煎熬，又怎能以言語文字形容呢?對這些媽媽們，除了說聲「妳們真偉大」以外，我們還能說些甚麼呢？

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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