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志願役4年存了140萬元 他想買房父母竟冷回：剩30萬

王建煊／王老先生講故事之157：生女不美父之過？

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
生女不美父之過？ 示意圖(ingimage)
生女不美父之過？ 示意圖(ingimage)

我太太從前常跟她爸爸撒嬌：「生女不美父之過。」因為人家都說她長得像父親。其實人長得美不美，這是上天所賜，怪不了自己，也怪不了父母。無人可怪的事，怨天尤人，甚或自暴自棄，鬱鬱終日，皆非智者的做法。

後天的內在美

但是有些事是我們自己能掌控的，如果沒做好，那就只有怪自己了，例如，就「美」來說，外貌的美雖是天生注定，但是內在美卻是自己可以努力的。我看過很多破裂的婚姻，都不是夫妻外在美不美所造成，而是雙方內在美不美所致。反之，美滿的婚姻，則多來自內在美豐富的夫妻。

例如內在美中十分重要的一項就是責任感，如果缺少了這項內在美，小則男人不顧家，大則丈夫搞外遇，妻子紅杏出牆。最後婚姻當然破裂，子女遭殃，連帶的發生諸多問題。其他的內在美，如「樂觀」也是十分重要的。如果你嫁了個悲觀的丈夫或娶了個悲觀的太太，你會痛苦一輩子。因為凡事他都會朝負面去想。

孩子考大學，他會擔心孩子考不上，然後就整天憂慮萬一考不上要怎麼辦？孩子考上了，他又開始想，孩子會唸畢業嗎？中途被學校三振出局怎麼辦？這樣憂慮的日子，他要過四年，直到孩子大學畢業為止。女兒大了，擔心她嫁不掉；女兒有了男朋友，他又擔心這個可能的女婿將來會不會一直愛他的女兒？會不會孝順父母？

反正這種人的世界就是多愁善感，跟這樣的人在一起，你怎麼生活得下去呢？這不比外在美重要許多嗎？

其他的內在美如：愛心、助人、謙卑、柔和、孝順、寬恕、正義.........往往其中一項就夠你享用不盡，而這些內在美，都是我們可以努力增進的。所以長得漂不漂亮，責不在我；但內在美不美，則要自我檢討。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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