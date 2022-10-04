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志願役4年存了140萬元 他想買房父母竟冷回：剩30萬

王建煊／王老先生講故事之156：你耳聰目明嗎?

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
你耳聰目明嗎？ 示意圖(ingimage)
你耳聰目明嗎？ 示意圖(ingimage)

大音樂家貝多芬發現自己聽力已衰退，即將成為聾子時，非常的沮喪。後來寄居在一友人家養病，無意間發現友人之子約十歲左右，是個盲人，但卻十分活潑可愛，並未因為眼睛看不見而怨世悲傷。這給貝多芬很大的鼓勵，得以再站起來，又作了許多永垂不朽的名曲。

用心聽、用心看

有次維也納音樂廳演奏貝多芬的新曲，全場起立鼓掌，歡聲雷動。這位眼睛看不見的小孩問他父親說:「貝多芬聽不見，怎麼能作出這麼好的曲子呢?」父親回答說:「貝多芬雖然肉耳聽不見，但他可以用耳聽，心中的耳朵使他聽得更清楚；就像你一樣，肉眼看不見，但可以用心中的眼睛看清楚各種事物。

人除了有肉眼、肉耳外，另外還有心眼及心耳。世界上很多人耳聰目明，但心眼看不見，心耳也聽不見。很多人的心眼被世俗慾望的灰塵蓋住，所以看不見；心耳也被慾望的耳屎塞住，聽不見。許多為非作歹及傷天害理的事，都不是因為肉眼及耳看不到、聽不見所導致，而是因為心中的耳及眼不能耳聰目明所致。

除去世俗慾望

心眼及心耳要怎樣才能耳聰目明呢 ? 最主要是要將世俗慾望的灰塵及耳屎清除掉。

有位父親經常感到疲倦，食慾不佳，太太勸他去做健康檢查。當一切都預備好時，他的小兒子突然央求爸爸給他買支大哥大，因為同學都有，他也要，否則很沒面子。

這個家庭並不是很有錢，於是爸爸就暫緩體檢計畫，用體檢省下來的錢給兒子買了個大哥大。過了一年，父親的情況愈來愈壞，醫生檢查後說是肝癌，已是末期，如早點發現或許還有救，現在已經太晚了。

被灰塵給曚住

父親身體健康愈來愈差，孩子並非沒有看見，但是心眼被要買大哥大的灰塵給曚住了，所以看不見父親的需要。父親一再說身體疲倦食慾不振，兒子並非沒有聽見，但心中的耳朵被買大哥大的慾望耳屎塞住了，所以聽不見，最後終致失去了父親。

肉耳肉眼耳聰目明有甚麼用呢 ? 要緊的是心耳心眼也能耳聰目明才行呀!又有一次一位導遊帶領三、四十位觀光客，參觀一條很長的山洞。導遊開了一個小玩笑，突然把洞裡的燈關了約莫二、三十秒鐘，頓時一片驚叫。

心眼都瞎了

導遊說:「剛才各位只是經歷二、三十秒鐘的黑暗，但是盲人卻一輩子如此，各位有眼可看，能不慶幸嗎?」盲人一輩子生活在黑暗裡，除了不能一睹造物主所造世界的美妙外，處理自己的日常生活也有困難，原因就是因為他們看不見。但是我們雙眼視力健康的人，就真的能看清各種事物嗎? 如果真看得清楚，怎麼還會有那麼多人跌倒，坐在監牢裡呢?」

政治是高明的騙術，騙得選民不但跟在後面出錢出力，還搖旗吶喊，我們一般稱之為「盲從」，盲從就是盲人胡亂跟著別人跑的意思，而所謂的「盲人」當然都是心眼失明的人。肉眼失明的人固然悲哀，心眼失明的人其實更悲哀。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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