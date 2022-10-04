王建煊／王老先生講故事之155：享受無中之有的喜悦
我們常常用「無中生有」來形容別人的憑空捏造，把明明沒有的事，說得繪影繪聲，使人信其有。這種故意陷害別人的無中生有，當然不可取，應予譴責。但是，「無」中是不是一定不能產生「有」呢 ? 那倒不一定。很多場合，「無」不但能產生「有」，而且會產生許多的「有」來。
「一身輕」的「有」
例如我們常說「無官一身輕」，無官是一種「無」的狀態，由於這種無，它就產生了「一身輕」的「有」，也就是有了一身輕鬆。由於有了一身輕鬆，又可產生一連串其他的有。
例如減少了無聊的飲宴應酬，腸胃變得健康了；壓力煩惱減少了，頭髮不再快速脫落；四周拍馬屁奉承的人少了，自己也少了一分驕傲，人的修養品格突然變得高尚些了；這些都是無官的「無」所帶來的各種「有」，怎麼說無中不能生有
「無」的樂趣
小時喜歡過年，天天盼過年，過年會給我們帶來一籮筐的喜樂。 當時因為家裡窮，只有在過年時才有機會穿新衣新鞋，有糖果年糕吃，還有鞭炮放。可是現在富足了，從前過年才有的東西，現在天天都有。從以前的標準來看，現在天天都在過年，過年的樂趣，不再有了，只能在回憶中回味了。
從前過年為甚麼有那麼多的喜樂，因為家窮，沒有錢。就是沒有錢這個「無」，使我們有了過年的樂趣。所以說窮中作樂，窮人有窮人的樂趣，這種樂趣所帶給人的享受，絕非富人高樓大廈或山珍海味的享受所能比擬的。
樸實的快樂
多年前在鄉下，看到有間北方麵店，一位工人階層的男子漢，買了碗麵放在桌上，他一隻腳踩在長板凳上，然後把麵高高的挑起來，呼的一聲送進嘴裡，那種過癮的程度，想必富家女買百萬鑽戒的快樂也不過如此吧!
他為甚麼能有這種高邊際效用的享受，而你沒有 ? 因為他沒有錢，沒有錢的無，使得他有此高程度的享受。講到無，人常常是負面反應，其實無中有一大堆有，就看你怎麼想，就看你會不會去享受這種無中的有。
（本文與台灣醒報同步刊登）
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