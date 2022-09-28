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王建煊／王老先生講故事之154：只怕不得好死
有個朋友說他立志得心臟病，因為心臟病死得很快。但是患有心臟病的人卻時時活在緊張中，深怕一不小心就再見了。
痛快地離開
有人則說，最好有心臟病，但自己不知道，這一來病發時走得快，而平時又不擔心害怕。另有個朋友說，他要常常到國外旅行，飛機坐多了，遇到墜機的機率自然增大，飛機失事，多數也死得快，且可獲賠償，家屬可多一層生活保障。
談來談去，都是同一個心願，就是希望離開世界的時候，能夠以比較痛快的方式離開，因為看到很多人逝世前被病痛折磨的悽慘，感同身受的情緒特別強烈，似乎有提前看見自己未來悲慘情境的樣子。
病痛的折磨
在十大死亡原因的統計中，癌症總是名列前茅，去年癌症仍蟬連首席，平均每天有八十人，每十八分鐘有一人死於癌症，因此人人談癌色變。有的癌症病患，必拖至最後身體、錢財、家人精力、親情都熬乾了，才結束生命，想來自然十分恐怖。
這也是為甚麼安樂死始終是大家談論話題的原因，但一般人並不符合安樂死的條件，因此只有寄望某些快速結束生命的方法，如心臟病或墜機等。甚至有人不願生命活得太長，據一家雜誌的調查，台灣有七成的人，不希望活過百歲。
新生命的開始
人生在世打拚終年，結局不好者，潦倒一生；結局好的，也是夕陽無限好，只是近黄昏。黃昏之後乃是一遍寂靜的黑暗，想到這裡就 會覺得生命了無意義。
當然這是悲觀論者所看到的人生，樂觀者，尤其是有信仰的，看法就會截不同。例如耶穌基督，祂屬世的肉體倒下時，祂的生命回到天家去。世界是我們的中途站，不是終點站。屬世生命的結束，乃是屬天新生命的開始。
（本文與台灣醒報同步刊登）
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