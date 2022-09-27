王建煊／王老先生講故事之153：臭皮囊如何埋葬？

人死了以後究竟要怎樣葬才好呢？西藏流行天葬，死者遺體被抬到高山上，支解後供禿鷹吃，吃得愈乾淨，轉世愈快。如果沒有禿鷹來吃，那就糟糕了。

天葬大逆不道？

我們可不可以天葬呢？中國人一定覺得大逆不道，對死者不敬。其實依照聖經創世紀的記載，造物主用地上的塵土造了一個人的軀殼，再將生命之氣吹進去，這個泥巴人就成為有靈的活人了。

人的生命是無形的，是個靈，是口氣，所以人死了，大家就說他斷氣了。斷氣的意思是說生命之氣離開了軀殼，軀殼內因已無生命，當然不動了，大家就說他死了。其實人無形的生命離開了軀殼還是活的，並未死，信上帝的人，這個無形的生命就到天家，去享天堂永生之福去了。

中國人埋葬儀式

中國人講求全屍，要土葬，土葬花費大，而且與活人爭地，最後還是會被活人出賣的。很多墳墓不是被盜，就是因為公共建設需要而被遷走或集中保管，所以土葬的結局並不如預期的有尊嚴。現在也有人用火葬，但骨灰又要放在靈骨塔，除了要付年費，還要增加子孫祭拜之苦。

韓國有位財團大老闆父親的墳墓被挖，遺骨被盗，歹徒勒索巨款，始肯歸還。很多富有人家墳墓被盗，更不是稀奇的事。韓國慶州是一古城，很多皇帝的陵寢都在那裡。有的墳墓被有計劃的打開，遺骨及配件等遺物公開給遊客展覽，供人參觀。試問厚葬的結果又是甚麼呢？

人終要歸於塵土

人死後留下的軀殼，就是我們的臭皮囊，怎麼處理其實都已經沒有甚麼關係了，處理時只要不污染環境即可。因此最好的方法是生前簽下器官捐贈卡，死後由醫生將可用的器官摘下來，移植給其他需要的人。然後遺體火化，將骨灰灑在海裡或大地上。因為人的軀殼本是土造的，所以還要還之於塵土。

「塵土仍歸於地，靈仍歸於賜靈的神。」(聖經傳道書12章7節)

（本文與台灣醒報同步刊登）