王建煊／王老先生講故事之152：天天看同一幅圖畫？

有次去香港科技大學參加一項學術研討會，現場樹木青翠，海水清澈見底，大家驚為仙境。正在大家讚不絕口時，校長突然冒了一句話:「天天看同樣一幅圖畫有甚麼好看？」很有道理。

天天看難免無感

天天看同樣一幅圖畫，再好看也變成沒甚麼了。我住在外雙溪山上，可以眺望故宮博物院，景觀相當不錯，來我家拜訪的朋友也都欣賞不已，可是我們好像根本沒感覺似的，原因就是天天在看同一幅圖畫。

這使我想起一句戲言，也是句名言:「家花哪有野花香？」有人太太非常端莊美麗，可是先生仍然在外拈花惹草，拈的花又比家花差多了，不外是找新鮮，因為天天看同樣一副面孔，再美麗也沒甚麼感覺了。

人性的弱點

這樣的論調是十分詭譎的，但多少暴露了人性上的一些弱點，雖然危險，但也不能不認真的面對與警惕。因此，我們就要想一想，世界上有哪樣的美貌是經得起一看再看的呢？

坦白說，經得起久看不厭的外貌，幾乎是不存在的。因為人都會老，青春美貌也不復存在，幾乎是指日可待的事，但是一個人如果有很強的內在美，即使七老八十，仍然受人喜愛歡迎。

內在還是外在美？

所以娶妻嫁夫都應該強調內在美，有內在美的妻子，是丈夫年輕時的戰鼓，年老時的手杖，終生受用不盡。有內在美的丈夫會讓妻子冬暖夏涼，天天都能在大樹下乘蔭納涼。

但每次講到內在美遠遠美於外在美時，聽的人都點頭稱是，而臨到抉擇時，仍是義無反顧的選擇外在美，這是人的無知呢 ？ 還是人類缺乏戰勝軟弱的意志力呢？

（本文與台灣醒報同步刊登）