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王建煊／王老先生講故事之151：匿名的情書

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
因為，凡有血氣的，盡都如草；他的美榮都像草上的花。草必枯乾，花必凋謝。 王建煊
因為，凡有血氣的，盡都如草；他的美榮都像草上的花。草必枯乾，花必凋謝。 王建煊

太太過生日，丈夫不知道送甚麼禮物才好，問之於友人，朋友出了個餿主意 : 找人給太太寫封匿名的情書。後來匿名情書不知真的寫了沒有，如果寫了，我想效果一定不錯。

人都需要被肯定

為甚麼呢？因為人都需要被肯定，對一個女人來說，最擔心也最無奈的事，就是年華的逝去，每每對著鏡子，無以自己。

現在有人對她寫情書，表示愛慕之意，雖然不會認真，但總有少許竊喜。為甚麼？因為她的外貌仍受肯定。失去的信心，又回來了一點。這與有些太太們經過大學男生宿舍，被人吹口哨，回來興奮莫名如出一轍。男人外遇，女人出牆，皆與此種心態有相當關係。

年華的逝去

年華的逝去真是無可奈何的事，只是翻開幾年前的照片，就會發現自己又老了許多。「老」是人人都不能避免的事，雖然無可奈何，又能怎樣？因此必須學習去接受，因為不接受也得接受，既然非得接受，那就快快樂樂的接受吧！總不能老是靠匿名情書來麻醉自己吧！

當然說起來容易，做起來總是有些傷感。我認為最有效的方法還是靠虔誠的信仰。聖經上說:「所以我們不是顧念所見的，乃是顧念所不見的，因為所見的是暫時的，所不見的是永遠的。」

外表只是暫時的

再怎麼英俊或美貌的人，最後都會花容盡失，甚至期盼保住雞皮鶴髮亦不可得。任何外在的美麗都是暫時的，終有凋謝之日。在容貌上花費太多心力的人，最後都會發現，那是白忙一場。只有在那永生的事上，多所追求，才能達到外體雖然毀壞，內心卻一天新似一天的境界。

「因為，凡有血氣的，盡都如草；他的美榮都像草上的花。草必枯乾，花必凋謝。」(彼得前書1章24節)

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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